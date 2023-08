"Es como el vino, mejora con el tiempo": Terrence Malick lleva ya cuatro años montando su película sobre Jesucristo

En el Festival de Cannes de 2019 Terrence Malick estrenó su última película, Vida oculta. Tres horas protagonizadas por August Diehl en un drama sobre el nazismo que, como acostumbra el cineasta, tenía una narrativa más bien liviana y prefería prodigarse en imágenes de gran belleza. Vida oculta gustó lo que suele gustar todo lo que hace Malick desde El árbol de la vida si hablamos de conversos, y el caso es que por entonces ya había terminado de rodar su siguiente película, conocida en aquel momento como The Last Planet.

De ahí que fuera razonable esperar su estreno para poco después, con un ritmo productivo reactivado en los últimos años a través de To the Wonder o Song to Song. Sin embargo, desde 2019 no hemos vuelto a tener noticias de la película, más allá de su cambio de título: ahora se llama The Way of the Wind, y confirmamos que se trata de una reimaginación de la vida de Jesucristo. Protagoniza Géza Röhrig como el Mesías mientras que Mark Rylance es Satanás, y en el elenco también encontramos a Ben Kingsley o Matthias Schoenaerts. La cuestión es, ¿qué diablos ha pasado con The Way of the Wind durante estos cuatro años?

¿Ha decidido Malick no seguir adelante con la película? Nada más lejos de la realidad, según acaba de contar en una entrevista con Variety uno de sus productores, Alex Boden. Simplemente es que Malick sigue ocupado con la posproducción, probando diversas formas de editar el montaje de The Way of the Wind (de la que seguramente, como es tradición, habrá grabado suficiente material como para sacrificar en el corte final las actuaciones de unos cuantos actores). Boden no parece frustrado por la tardanza de The Way of the Wind, al contrario. Cree que esta paciencia a la hora de sacarla adelante le vendrá bien al film.

“En estos momentos se encuentra en la sala de montaje y el rodaje ha finalizado. Tenemos un reparto increíble”, explica Boden. “Es otro proyecto de Terrence Malick, que esta vez se rodó en varios países diferentes. Desde el punto de vista de la producción, es un logro fantástico. Terry está muy contento con lo que está haciendo hasta ahora, es lo que dice, pero aún no podemos hacer anuncios oficiales”. De modo que sí, el montaje de The Way of the Wind ya se extiende a los cuatro años, con una pandemia de por medio.

El lento proceso también ha sido valorado recientemente por Rylance, de una forma podríamos calificar que burlona: “Espero que Terry termine la película. Es como el buen vino o el whisky, solo mejora con el tiempo. Terrence tampoco se precipita, y es una película muy importante para él”. Así que eso, no metámosle prisa a Malick.