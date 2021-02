“Búscate un guionista”: Por qué Christopher Plummer solo trabajó una vez con Terrence Malick

En las últimas horas el fallecimiento de Christopher Plummer ha provocado que todo Hollywood se vuelque en homenajes y pésames a la familia, rindiéndose ante un actor irrepetible cuya presencia siempre fue bienvenida en cada película, serie u obra teatral que protagonizó. Es posible, sin embargo, que Terrence Malick no se encuentre entre estas voces. No solo porque cabe dudar que el director de El árbol de la vida se haya enterado de la muerte, sino también porque, en caso de haber oído algo, no recuerde con demasiada alegría aquella vez que trabajó con él. Fue en El nuevo mundo, basada en la historia de Pocahontas, donde Plummer interpretaba al capitán Christopher Newport.

Estrenada en 2005, El nuevo mundo conservó la costumbre de Malick por recortar drásticamente la aparición de grandes actores de cara al montaje final, como ya hiciera antes con Adrien Brody en La delgada línea roja o hiciera algo después con Sean Penn en El árbol de la vida. En este caso fue Plummer la principal víctima de los tijeretazos del cineasta, y no le sentó nada bien. Tal y como recuerda IndieWire, Plummer tuvo posteriormente oportunidad de despacharse a gusto contra Malick, en una mesa redonda celebrada en 2012 a la que también asistían Viola Davis, Charlize Theron, Tilda Swinton y George Clooney.

Así habló entonces de su experiencia en El nuevo mundo: “Es un tipo extraordinario y adoro muchas de sus películas, pero el problema con Terry, que pronto comprendí, es que necesita un guionista desesperadamente, porque insiste en hacerlo todo él”, aseguraba. “Quiere escribir, quiere reescribir, y reescribir, hasta que llega a sonar terriblemente pretencioso. Tienes que trabajar muy duro para hacerlo sonar real, y él monta sus películas de modo que elimina los papeles de todo el mundo”. Plummer era consciente del poderío visual que atesoraban las películas de Malick, pero se vio capaz de ponerle peros.

“Terry se preocupa mucho por los planos poéticos… que son preciosos, pero también meros cuadros. Todos ellos. Se pierde en ellos y las historias se hacen difusas, particularmente en esta película”. En el reparto de El nuevo mundo también encontrábamos a Colin Farrell, Christian Bale y Q’orianka Kilcher, luego de un montaje que había reducido el metraje de todos ellos. “Mi personaje aparecía en varios escenarios distintos, y de repente no estaba en la escena en la que yo pensaba que estaba”, proseguía Plummer. “Podía escucharme a mí mismo interpretar un emotivo discurso en el que pensaba que estaba fantástico, y ahora solo era algo de fondo, distante, mientras ocurría otra cosa”.

Plummer concluyó diciendo: “Tuve que escribirle una carta al final. Y nunca volveré a trabajar con él, por supuesto. No conseguirá convencerme. Le dije ‘eres muy aburrido’ (...) ‘Tienes que buscarte un guionista’. Mi trabajo con el señor Malick ha terminado para siempre”.