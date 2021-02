Haz caso a Terrence Malick: Haley Bennett es una actriz sensacional

Trabajar como actor en una película de Terrence Malick es unos de los destinos más arriesgados de la profesión. Quién sabe si saldrás siquiera en el montaje final de la película, después de preparar tu personaje, asumir que más que un guion que aprender lo que tienes son frases sueltas sugeridas por el director para que las sueltes improvisadamente en algún momento o no enterarte muy bien de dónde está la cámara durante largas jornadas de rodaje,

Eso sí, a pesar de la incertidumbre que puedes sentir en la premiere sin saber si el grueso de tu metraje ha acabado fuera del filme, nadie se quiere perder la oportunidad de formar parte del laboratorio creativo que es un rodaje de Malick. Hay incluso quienes se quedan como oyentes observadores cuando ya ha terminado la labor de su personaje, como hizo Woody Harrelson en La delgada línea roja.

Rodar una película con Malick puede ser una experiencia enriquecedora hasta si acabas formando parte del nutrido grupo de intérpretes cuyo trabajo desapareció por completo en la sala de montaje. Es algo que les pasó, entre otros a Rachel Weisz, Jessica Chastain, Martin Sheen o Amanda Peet en To the Wonder. También a Christian Bale, Benicio del Toro y Haley Bennett en Song to Song. Sin embargo, cortar a la última le dolió especialmente al director, por lo que tuvo una consideración especial con ella.

Haley Bennett ahora está siendo aclamada por su potente interpretación en Swallow, un inclemente trabajo de contención y dolor interno (en todas las posibles acepciones del termino). En 2011, cuando comenzó el rodaje malickiano de Lawless –el proyecto que acabaría transformándose en Song to Song más de un lustro después (los rodajes freestyle de Malick y Emmanuel Lubezki eran así: el tiempo se estira con facilidad)–, la actriz de Florida aún estaba buscando una puerta de entrada a Hollywood.

Asomaba brevemente en Tú la letra, yo la música (2007), había protagonizado Miedos 3D (2009) para Joe Dante cuando, por desgracia, ya nadie hacía caso a las películas de Joe Dante... Bennett no era nadie todavía, ni siquiera la futura chica a la que confundir masivamente con Jennifer Lawrence. Para colmo, toda su subtrama compartida con Christian Bale en la futura Song to Song fue abortada cuando el actor inglés tuvo que ausentarse y dedicar su tiempo a rodar La gran estafa americana con David O. Russell en vez de quedarse a improvisar miradas intensas en la hora mágica de madrugada.

Haley Bennett y su "ángel de la guarda"

A pesar del chasco, Haley Bennett tiene buenos motivos para considerar a Malick su mentor en Hollywood y "ángel de la guarda". "Cuando Terrence Malick te contrata en una película es como si te pusiera en el mapa para otros directores a los que ha influido con su trabajo", ha contado la actriz en The Hollywood Reporter.

Resulta que Antoine Fuqua es uno de esos directores fans de Malick. Y, cuando Bennett se presentó al casting de The Equalizer: El protector (2014), dirigida por Fuqua, recuerda que Malick envió una carta al cineasta para recomendarle a la actriz. "Terrence [Malick] le mandó una carta escrita a mano, por correo postal. Ponía por las nubes mi trabajo", recuerda Bennett.

Fuqua pasaría a contratar a Bennett en The Equalizer: El protector y también en su siguiente película, el remake de Los siete magníficos (2016). Fueron las dos producciones de más alto nivel en las que había participado la actriz hasta entonces. Después han venido Swallow (2019), El diablo a todas horas (2020), Hillbilly, una elegía rural (2020) y su último rodaje, Cyrano, dirigida por Joe Wright.

La carta de Malick sobre Bennett

Haley Bennett ha leído la carta que Terrence Malick envió a Antoine Fuqua aquel mes de mayo de 2013 para recomendar el casting de la actriz. Decía lo siguiente:

"Me alegra saber que estás tomando en consideración a Haley Bennett para tu película. Te escribo para cantarte sus alabanzas. Tuvo un papel importante en la película que rodamos en Austin el otoño pasado y lo clavó en cada escena que interpretó. Cada toma recibía vida con su generosidad, su amor, su dolor. Me maravilló a mí y a Chivo [Emmanuel Lubezki], nuestro director de fotografía, y al diseñador de producción Jack Fisk. Lo comentábamos a menudo. También tiene un papel en la película que la mujer de Jack [Sissy Spacek] va a dirigir este otoño. Es más, tú mismo no podrás encontrar a una actriz más agradable con la que trabajar. Siempre está preparada para darlo todo, sin ninguna reserva ni contención. Confío en que te encantará. Te mando un fraternal saludo y mis mejores deseos".