Kaya Scodelario y Giancarlo Esposito se unen a la serie de 'The Gentlemen’

Por alguna razón, el estreno de Operación Fortune: El gran engaño se halla en el limbo tras estar programado para principios de 2022. Se trataba del siguiente proyecto de Guy Ritchie luego de sus logrados regresos al cine gangsteril que le dio la fama, y en lo que se concreta el director inglés no ha perdido tiempo en seguir trabajando. Así ha concluido el rodaje de The Interpreter, thriller con Jake Gyllenhaal y Antony Starr que puso a este último en problemas con las autoridades tras una reyerta en Alicante, y se ha involucrado en la producción de la serie de The Gentlemen. Una expansión, en efecto, del film que en 2019 apartó a Ritchie del agreste camino al que le llevaba la industria de Hollywood, con una película tan lucrativa pero tan dolorosa para sus seguidores como Aladdin.

Netflix se ha propuesto levantar esta serie, contando con la colaboración de Miramax TV y con el propio Ritchie en calidad de director y guionista. La idea es que se encargue de los dos primeros episodios a través de una trama ambientada en el universo de la película original, pero con un elenco de personajes totalmente nuevo: por ahora no ha confirmado su participación ningún miembro del reparto previo, que incluía a Matthew McConaughey, Hugh Grant, Charlie Hunnam o Colin Farrell. En su lugar, la serie de The Gentlemen ha fichado como protagonista absoluto a Theo Jones (visto en la segunda temporada de The White Lotus), y Deadline se hace eco de otras incorporaciones recientes.

Así, The Gentlemen suma a su reparto a Vinnie Jones, viejo conocido de Ritchie. Jones era un futbolista que militó en varios equipos de Gran Bretaña destacando por un temperamento algo agresivo, pasando de ser centrocampista a actor gracias a Ritchie y Lock & Stock, su debut ante las cámaras. Ritchie y Jones volvieron a colaborar en Snatch: Cerdos y diamantes, y ahora es uno de los rostros principales de su serie. Las otras adiciones principales las suponen Kaya Scodelario (actriz llegada de Infierno bajo el agua y Resident Evil: Bienvenidos a Raccoon City) y el todoterreno Giancarlo Esposito. Desde que despuntara como Gus Fring en Breaking Bad, Esposito ha brillado como secundario malévolo en The Mandalorian, The Boys y Better Call Saul, que precisamente trajo la vuelta de Fring. Cabe esperar un rol similar en la serie de Netflix.

Otros intérpretes que se han sumado a The Gentlemen son Joely Richardson, Daniel Ings y Peter Serafinowicz. Ya han trascendido algunos detalles de su argumento: The Gentlemen girará en torno a Eddie Halstead (Theo Jones) según se hace cargo del negocio de cannabis de su padre y lidia con el imperio criminal de Charlie Pearson (McCounaghey en el film original). Richardson sería la madre de Halstead, Ing su hermano, y Jones interpretaría al jardinero Geoff en ocho episodios que empezarán a rodarse esta semana en Londres. “El mundo de The Gentlemen es un pedazo de mí. Estoy encantado de que con Netflix y Miramax tengamos esta oportunidad de volver a él una vez más”, ha declarado Ritchie.

