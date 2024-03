¿De qué trata 'The Gentlemen'? La serie de Guy Ritchie que arrasa en Netflix como lo más visto en España

Fue su mejor película en años y, ahora, se ha convertido en serie. The Gentlemen: Los señores de la mafia se estrenó en España en 2019 y está disponible en Movistar Plus+. En ella, aparecían Matthew McConaughey, Charlie Hunnam, Hugh Grant y Colin Farrell, actores que no han repetido en la serie que acaba de llegar a Netflix.

El que sí se ha apuntado es Guy Ritchie y, claro, Vinnie Jones, el leñero futbolista inglés reconvertido en actor igualmente leñero. Aunque Ritchie sólo dirige dos episodios, la serie al completo se ha contagiado de su estilo: montaje trepidante, diálogos velocísimos y puñetazos aún más rápidos. Este Tarantino británico (apenas 5 años más joven que el Tarantino original) demostró de lo que era capaz hace décadas con Snatch. Cerdos y diamantes. Y, por el momento, su viaje al mundo de las series está convenciendo a los espectadores.

Fotograma de 'The Gentlemen: La serie' Cinemanía

‘The Gentlemen’: Sinopsis

Ritchie explicó que la conexión entre la película de 2019 y la serie de Netflix era meramente temática. Ambas abordaban un mismo conflicto: el choque entre aristocráticos magnates de fortuna sospechosa con unos mafiosos dispuestos a todo. Incluido, recordarle a los ricachones de la acera de enfrente que comparten calle y caminan en la misma dirección.

The Gentlemen cuenta la historia de Eddie, un hombre al que le cae encima un boyante patrimonio en forma de enorme finca rústica. Sin embargo, la herencia viene con letra pequeña: Eddie descubre que toda la holgura económica de su familia se la debe al cannabis. En cuanto el heredero se convierte en propietario, a su puerta viene a llamar la peor calaña del Reino Unido.

Todos los mafiosos de la vecindad quieren colaborar con Eddie. Pero Eddie no los quiere cerca de su familia, así que decide enfrentarse a ellos jugando con sus normas. El problema es que sus normas se le dan sorprendentemente bien y, sobre todo, le gustan más que las anteriores.

Theo James en 'The Gentlemen: La serie' Cinemanía

¿Quieres estar a la última de todas las novedades de cine y series? Apúntate a nuestra newsletter.