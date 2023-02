Con Operación Fortune: El gran engaño aún en cines, y con el proyecto de expandir The Gentlemen: Los señores de la mafia con una serie para Netflix, Guy Ritchie sigue en primera línea con el primer avance que ha lanzado MGM de su próximo largometraje, The Covenant (cuyo primer título provisional fue The Interpreter), protagonizado por Jake Gyllenhaal.

Se trata de un thriller de acción que se inspira en hechos reales ocurridos tras la evacuación de las tropas estadounidense en Afganistán en agosto de 2021. Con la base de varios testimonios reales de soldados, y un guion original coescrito por el mismo Ritchie junto a Ivan Atkinson y Marn Davies, el argumento se centra en el personaje del sargento John Kinley quien, en su última misión en el país asiático, y después de que su patrulla sufriera una emboscada, logró sobrevivir y llegar a un lugar seguro gracias a su acompañante, un traductor local llamado Ahmed, rol que en la película desempeña el actor iraquí Dar Salim (Qotho en la primera temporada de Juego de tronos).

Una vez de regreso a su hogar, en Estados Unidos, Kinley se entera de que Ahmed y su familia no pudieron abandonar Afganistán, por lo que, decidido a pagar su deuda de honor, volverá a la zona de combate para ayudar a su amigo y seres más queridos a salir del país.

The Covenant ha contado con un presupuesto de 55 millones de dólares y, entre nosotros, cuenta además con el atractivo añadido de haber sido rodada en parajes alicantinos.

La fecha de estreno en Norteamérica se ha fijado para el 21 de abril en cines, pero todavía no hay noticia al respecto sobre su estreno en España. Sin embargo, la productora MGM llegó a un acuerdo con Amazon para su distribución fuera del territorio estadounidense. Todavía no se ha hecho público si aquí llegará también antes a las grandes pantallas o será entonces directamente en la plataforma de Prime Video.

