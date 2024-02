Tráiler, reparto y fecha de estreno de la serie de 'The Gentlemen': El universo de Guy Ritchie salta a la televisión

Guy Ritchie parecía perdido en Hollywood desde hacía tiempo, al menos en consideración de sus fans habituales. El director de Snatch: Cerdos y diamantes parecía un pálido reflejo de sí mismo orquestando blockbusters como Rey Arturo: La leyenda de Excalibur, y de ahí que fuera en 2019 tan bien recibida una película como The Gentlemen: Los señores de la mafia. No solo tuvo una gran consideración crítica, sino que fue un éxito en taquilla: 115 millones de dólares partiendo de un presupuesto de 22. Y la película tenía un gran potencial para continuar.

Originalmente The Gentlemen tenía un elenco exquisito: Charlie Hunnam, Matthew McConaughey, Hugh Grant o Colin Farrell. Sin embargo, de cara a expandir The Gentlemen Ritchie no ha optado por una secuela, sino por una serie en forma de spin-off que mantenga la ambientación de la película pero opte por una historia radicalmente nueva, que además proponga otros protagonistas. El resultado es The Gentlemen: La serie, que el mismo Ritchie ha orquestado con el sello de Netflix. Y la serie susodicha promete mantener el glamour intacto.

'The Gentlemen: La serie'- sinopsis

Kaya Scodelario en 'The Gentlemen' Netflix

La serie de The Gentlemen quiere conservar el estilo de Ritchie, entre humor cáustico y estallidos de violencia. Su historia, como decíamos, es independiente de la película de 2019, y se centra en Eddie Horniman (Theo James, visto en proyectos como La saga Divergente o The White Lotus). Horniman acaba de heredar una finca de su familia, para seguidamente descubrir que en realidad se trata de una granja de cannabis. Al pasar a ser su propietario Horniman se convertirá en una pieza indispensable del imperio de la droga en Reino Unido, descubriendo por el camino que eso del crimen se le da bastante bien.

'The Gentlemen: La serie'- reparto

Theo James en 'The Gentlemen' Netflix

El punto fuerte de The Gentlemen: La serie radica en el reparto. Ritchie ha reclutado a un elenco de campanillas, que no le ande a la zaga a lo que reunió en su día para la película. Así que James está acompañado en el proyecto por Kaya Scodelario (El corredor del laberinto), Joely Richardson, Giancarlo Esposito y Ray Winstone. La serie también cuenta con el carismático Vinnie Jones para un papel secundario, luego de que Jones (antiguo deportista) fuera descubierto precisamente por Ritchie y apareciera en películas como Lock & Stock y Snatch.

'The Gentlemen: La serie'- tráiler y póster

Netflix ya ha publicado un avance de The Gentlemen, caracterizado por la mezcla de "refinamiento con agresión" que cita uno de sus personajes. Así que el estilazo está servido, al ritmo además de un temazo como Time of the Season de los Zombies. Puedes verlo bajo estas líneas.

La plataforma de streaming también ha publicado un puñado de pósters, del que podemos destacar este:

Póster de 'The Gentlemen' Netflix

'The Gentlemen: La serie'- fecha de estreno

Netflix estrenará los ocho episodios que componen la primera temporada de The Gentlemen el próximo 7 de marzo.

¿Quieres estar a la última de todas las novedades de cine y series? Apúntate a nuestra newsletter.