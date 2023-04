Guy Ritchie es demandado por el guion de 'The Gentlemen'

Mickey De Hara colaboró por primera vez con Guy Ritchie en Snatch: Cerdos y diamantes. En su día, De Hara había enfrentado penas de cárcel por posesión de cocaína y cannabis “con intención de suministro”, de modo que sus experiencias criminales podían serle de ayuda a Ritchie. En Snatch De Hara colaboró con el guion y tuvo un pequeño papel, y posteriormente ayudó a escribir RockNRolla con Gerard Butler. En esta ocasión colaboró con Martin Askew, pero no fue acreditado como tal.

Los créditos de RockNRolla solo identificaban como guionista a Ritchie, mientras que Askew y De Hara figuraban como productores ejecutivos. Esta situación evidenciaba ciertas irregularidades en la colaboración de Ritchie con De Hara que han terminado por explotar: según Variety, De Hara acaba de demandar a Ritchie. La causa es The Gentlemen, film que el cineasta estrenó en 2020 con el protagonismo de Charlie Hunnam, Hugh Grant, Colin Farrell y Matthew McConaughey, entre otros.

¿Cuál es el motivo de la demanda? Según De Hara, hace más de un lustro Ritchie le encargó a De Hara escribir la secuela de RockNRolla. El centro de la historia sería el director de un negocio de marihuana, basándose nuevamente en las “experiencias personales” de De Hara. Él entregó el guion, pero en 2018 Ritchie le dio a entender que RockNRolla 2 era historia y prefería dedicarse a otra cosa. De Hara lo dejó estar, pero entonces se topó con The Gentlemen en el cine.

Siempre según el demandante, The Gentlemen se basaba holgadamente en el guion que escribió para la secuela de RockNRolla. McConaughey era el líder de un imperio de la marihuana, como su protagonista, y había escenas sacadas directamente de su libreto. Por ejemplo en lo relativo a Coach (Farrell) y al grupo de luchadores que lidera, los Toddlers: en el guion de De Hara también aparecía un personaje llamado Coach con una banda propia, The Baby Squad. Todo eso reapareció en The Gentlemen.

De Hara escribió rápidamente a Ritchie denunciado esta similitud. Ritchie le habría contestado: “Mickey, mi gente y yo llevamos años intentando ponernos en contacto contigo, sin respuesta. Estoy encantado de que nos sentemos a charlar”. Ambos se reunieron efectivamente y De Hara le pidió ser acreditado como guionista de The Gentlemen, a lo que Ritchie se negó y le ofreció en vez de eso un crédito en otro futuro film que no había tenido nada que ver con él.

“Lo intentaré, pero lo que puedo hacer es conseguirte un crédito en otra cosa para el futuro. Déjame ver qué puedo hacer”, le respondió Ritchie. Tres años después, De Hara “no tiene intención de pedir crédito por un trabajo que no ha hecho” y ha solicitado formalmente su crédito en The Gentlemen, así como una indemnización por haber sido su trabajo empleado sin su consentimiento, y sin la remuneración acordada.

De Hara reclama más de 250.000 dólares incluyendo una parte de los beneficios de la película. The Gentlemen es por cierto uno de los films más exitosos de Ritchie, y va a dar pie a una serie que expanda la historia. El director, que se acreditó como guionista en ella junto a Ivan Atkinson y Marn Davies, aún no ha respondido a la demanda de De Hara.

