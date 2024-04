¿Cuántos capítulos tiene 'Quiet on Set'? HBO Max estrena en España el documental sobre los abusos sexuales de Nickelodeon

El documental Quiet on Set: The Dark Side of Kids TV (2024) ha causado un terremoto debido a los testimonios de Drake Bell y otros actores de Nickleodeon, que sufrieron abusos sexuales cuando eran estrellas infantiles y trabajaban para la cadena. La docuserie está disponible en España a partir del viernes 19 de abril gracias a la plataforma HBO Max bajo el título traducido Silencio en plató: El lado oscuro de la televisión infantil.

Drake Bell es uno de los principales protagonistas de este documental, en el que relata el abuso sexual que sufrió por parte de su entonces mánager Brian Peck, aunque otros muchos actores de Nickleodeon también sufrieron experiencias traumáticas por parte de otros responsables de la cadena. Ahora, todos esos sucesos oscuros salen a la luz en Quiet on Set, cuyos capítulos han sido dirigidos por Mary Robertson y Emma Schwartz.

¿Dónde ver los episodios de 'Quiet on Set'?

Quiet on Set se compone de un total de cuatro episodios que relatan en orden cronológico las barbaridades que sufrieron los actores de Nickleodeon en la década de los 2000. El primero relata los inicios de Dan Schneider en la cadena, mientras que el segundo se centra en las experiencias que vivieron junto al productor los protagonistas de Todo eso y más, como Amanda Bynes, que se negó a ofrecer declaraciones en el documental.

El tercer episodio de Quiet on Set cuenta con el testimonio de Drake Bell donde cuenta cómo sufrió abusos sexuales por parte de Brian Peck. Con el juicio al mánager arranca el cuarto capítulo, que también recuerda las bromas inapropiadas por parte de Dan Schneider en las series infantiles de Nickleodeon y su posterior despido en el año 2018.

Semanas después de que se emitieran los cuatro capítulos, se estrenó un quinto episodio especial en el que se profundiza sobre las consecuencias que tuvieron estos terribles comportamientos en los actores, con testimonios inéditos de los protagonistas.

Los cinco episodios de Quiet on Set llegan a HBO Max España este 19 de abril tras haber sido todo un éxito de reproducciones en Estados Unidos. Entre los actores que aparecen en el documental se encuentran Leon Frierson, Brian Hearne, Katrina Johnson, Raquel Lee, Shane Lyons o Alexa Nicolas, además de otras personas relacionadas con ellos como el propio padre de Drake Bell o miembros de los equipos técnicos de las series de Nickelodeon.

¿Quieres estar a la última de todas las novedades de cine y series? Apúntate a nuestra newsletter.