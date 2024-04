"Se hacían cosas que hoy nos mortificarían": Mayim Bialik ('The Big Bang Theory') habla de su experiencia como actriz juvenil

Silencio en el plató: El lado oscuro de la televisión infantil ha causado un pequeño terremoto en Hollywood. Dirigida por Mary Robertson y Emma Schwartz, esta serie documental de Investigation Discovery rastrea dinámicas muy turbias en las bambalinas de las series juveniles de Nickelodeon, generalmente relacionadas con el productor Dan Schneider. Silencio en el plató retrata así el sexismo, el racismo, los abusos y el comportamiento inapropiado que sufrieron estrellas menores de edad vinculadas a programas como Drake & Josh o Zoey 101.

Cualquier figura medianamente relacionada con aquellos sets se ha visto empujada a pronunciarse en la esfera mediática, y la última de ellas ha sido Mayim Bialik. El público actual la conoce generalmente por su presencia en The Big Bang Theory, pero antes de este papel había triunfado en los años 90 protagonizando Blossom para la NBC. En el último episodio del podcast The Breakdown pudimos oírla valorando el documental junto a otra compañera actriz de Blossom, la exactriz infantil Jenna von Oÿ. Von Oÿ dio a entender que lo retratado por Silencio en el plató no era exclusivo de Nickelodeon.

Ella apunta que estos casos no son muy distintos de “cosas de las que he oído hablar en otros rodajes durante nuestra época”. “Las mujeres reprendidas en la sala de guionistas es algo que se consideraba normal. Diré que no creo que eso ocurriera en nuestra sala de guionistas... pero había cosas sobre las que todos pensábamos que estaba bien incluso bromear, y que ahora nos mortificarían”, replica Bialik a continuación, sin entrar en detalles.

En aquel programa también estaba Christy Carlson, otra exactriz juvenil que durante esos años intervino en Mano a mano. Carlson admitió que aún no había visto Silencio en el plató, porque le resulta “extremadamente mortificante”. “Creo que todos vivimos con un poco de culpa del superviviente”, añadió en referencia a otros intérpretes juveniles de la misma época. “Podríamos haber sido cualquiera, y creo que en este momento todos tenemos que hacer el duelo juntos y reunirnos para intentar averiguar qué hacer ahora”.

Bialik explicó entonces: “Hemos visto que todo esto era una cultura, no se reducía a Nickelodeon. Y claro que me afectó personalmente”, dijo sobre su experiencia viendo la docuserie. “Claro que sí. Pero lo que también me recordó es lo lejos que hemos tenido que llegar para que gente como Christy pueda hablar y sepamos qué quiere decir cuando afirma que la salud mental de los niños en el plató es importante y que hay cosas que podemos hacer para asegurarnos de que no haya excepciones. No hay que presionar a los niños”.

