Dónde ver gratis la película con la que Jennifer Lawrence fue nominada por primera vez a un Oscar

Pocos cultivos hay más agradecidos, en el cine, que el de la estrella. Y Jennifer Lawrence pertenece a esta rarísima especie, que en Hollywood corre peligro crítico de extinción. Lawrence acapara la atención siempre, con independencia de si compite o no por algún premio o siquiera ha estrenado recientemente alguna película. Y parte de este fenómeno nació con su nominación al Oscar por Winter’s Bone, disponible en España en las plataformas de Movistar Plus+ y Filmin y, de forma gratuita, en Pluto TV.

La nominación de Lawrence no fue la única de Winter’s Bone, que también disputó el Oscar a mejor película, mejor actor de reparto (John Hawkes) y mejor guion adaptado. Sin embargo, la película de Debra Granik no se llevó ninguno. La propia Granik no ha vuelto a dirigir desde 2018, cuando se despidió con No dejes rastro, una película tremendamente estimable disponible en alquiler en Apple TV+.

John Hawkes en 'Winter's Bone'. ARCHIVO

'Winter’s Bone': Sinopsis

Jennifer Lawrence cumplió los 20 años cuando se estrenó Winter’s Bone. Granik se adentró en la América rural (lo haría, de nuevo, con la citada No dejes rastro, aunque desde una perspectiva diferente) para contar la historia de una chica obligada a mantener a toda su familia.

Como en Sin malos rollos, Jennifer Lawrence se enfrenta a la tragedia de perder su casa. Aquí, en cambio, no hay nada cómico: el padre de Lawrence ha salido de prisión pero nadie sabe dónde está. Y el único sustento al alcance de la mano son ardillas fritas. Y una pizca de metanfetamina.

'Winter’s Bone': Reparto

Jennifer Lawrence presidía, sin saberlo, un reparto y una película que si han sobrevivido 14 años después, ha sido en gran parte gracias a ella. John Hawkes, al que recientemente hemos visto en True Detective: Noche polar, optó al Oscar como mejor actor de reparto. Y, además, había un rostro muy conocido para los seguidores de Twin Peaks: el de Sheryl Lee, la famosa Laura Palmer que, tras la serie de Lynch, se encontró en su camino con una amenaza peor que el filicidio: el olvido.

