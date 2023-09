Ben Affleck lidera una banda que atraca bancos en esta inquietante película de Netflix

La clave del éxito en un atraco es no perder de vista el reloj. Para disfrutar de una película en la que sus protagonistas asaltan bancos, también. En el catálogo de Netflix en España puedes encontrar uno de los mejores títulos de cine negro realizados en la última década.

El nombre de Ben Affleck estará, por duplicado, en el parte de bajas de Amazon Prime Video: El contable, protagonizada estadounidense, es uno de los largometrajes que tienen los días contados en Amazon. También The Town: ciudad de ladrones pero que, como alternativa, la tienes disponible en Netflix.

'The Town' Cinemanía

El indomable Doug MacRay

Affleck ganó su primer Óscar cuando no era más que un veinteañero que, en compañía de su amigo inseparable (se conocen desde los 8 años) había escrito un guion. El amigo era Matt Damon y el guion premiado, el de El indomable Will Hunting. Poco después de subir a recogerlo, un cámara fotografió a Affleck y Damon con sendos teléfonos móviles pegados a la oreja: estaban llamando a sus madres para decirles que la estatuilla dorada era suya.

The Town se estrenó 13 años después de El indomable Will Hunting: al contrario que esta, The Town no era una historia original de Affleck, sino que adaptaba una novela Chuck Hogan, y Matt Damon no se involucró en el proyecto. Como hombre orquesta, Affleck fue capaz de suplir su falta con creces: tras su estremecedor debut tras las cámaras con Adiós, pequeña, adiós, repitió en la silla de director. Y actuó. Y escribió el guion.

Pese a las diferencias, The Town guarda relación con El indomable Will Hunting: ambas son historias de perdedores a los que la cárcel, o algo peor, acecha en el horizonte. En ambas, existe la posibilidad milagrosa de que el protagonista sortee su destino y enmiende su vida. En ambas, el papel que desempeñan sus amigos es esencial, excepto porque, en El indomable Will Hunting, estos tratan de convencer al personaje interpretado por Damon de que se marche del barrio, mientras que en The Town, negativo fotográfico de la primera, los amigos son el lastre decidido a no dejarlo irse.

¿De qué trata ‘The Town’?

Affleck lidera una banda que se dedica a atracar bancos. Él ejerce como cerebro del grupo, mientras que su amigo, un excelente Jeremy Renner que fue nominado al Óscar por su actuación, se encarga del trabajo sucio. En uno de sus asaltos, deben tomar como rehén a una gerente, interpretada por Rebecca Hall.

Jeremy Renner, caracterizado para su papel en la película 'The Town (Ciudad de ladrones)'. Warner Bros.

Días más tarde, y con el dinero a buen recaudo, Affleck se encuentra en una lavandería con Hall, afligida por un ataque de nervios que arrastra desde el atraco. A él no le resulta difícil reconocerla. Ella, en cambio, no puede identificarlo porque, durante el robo del banco, Affleck llevaba puesta una máscara, con lo que el atracador decide acercarse a ella, empujado por la piedad y, también, por una atracción autodestructiva que no intenta refrenar.

