La película de Jennifer Lopez con Ben Affleck: esta fue la historia de amor que les unió para siempre

El mundo entero se quedó sorprendió cuando hace dos años Jennifer López y Ben Affleck retomaron su relación, un noviazgo que ya habían mantenido entre 2002 y 2004. La cantante (que ya era una estrella de la comedia romántica) y el actor se conocieron en el rodaje de una película que cambiaría sus vidas, pero que fue un absoluto desastre: Gigli, o como se conoció en España, Una relación peligrosa.

El rodaje de la cinta romántica se inició en diciembre de 2001, y pocos meses después la cantante y el actor comenzaron un romance que duraría dos años. Una relación peligrosa les unió, aunque la cinta fue completamente vapuleada por la crítica (y por la taquilla), y hasta su propio director la defenestra.

Sinopsis de 'Una relación peligrosa'

A un sicario de segunda (Ben Affleck) le encarga la mafia italiana secuestrar al hermano de un fiscal de California, a quien rapta y lleva a su apartamento. Pero la propia organización de criminales contrata a una asesina a sueldo (Jennifer Lopez) para que vigile que Gigli, el matón, hace correctamente su trabajo.

Críticas de 'Una relación peligrosa'

La productora de la película, Columbia Pictures, utilizó la relación entre Jennifer Lopez y Ben Affleck para promocionar la película, ya que ambos estaban en todos los tabloides del corazón. Pero no funcionó. La cinta contó con un presupuesto de más de 75 millones de dólares, pero tan solo pudo recaudar 7 en todo el mundo.

La crítica tampoco fue mejor. Las opiniones de la cinta fueron devastadoras, e incluso fue nominada a nueve premios Razzie, que otorgan galardones a lo peor del año. Ganó seis, incluido peor película, peor actriz y peor director, e incluso años más tarde optó a peor cinta de toda la década.

El director de 'Una relación peligrosa'

La película, a pesar de lo mal que fue recibida, estuvo dirigida por Martin Brest, director de Esencia de mujer (1992), cuyo descalabro fue tan pronunciado que no ha vuelto a dirigir un largometraje desde entonces. El propio realizador neoyorquino, en una entrevista para Variety, reconoció que la película fue transformada: "Nunca había visto una película ser tan cambiada como aquella (Una relación peligrosa)".

Afirmó que la lucha creativa entre la productora y él fue tan dura que la postproducción estuvo parada durante ocho meses y que le dieron dos opciones: o irse o conformarse con la mutilación de su película. "Desafortunadamente, no me fui", reconoce Brest. "Los largos reshootings y el trabajo de reedición cambiaron completamente los personajes, las escenas, la historia y el tono", afirma el director.

La cinta ganó varios premios Razzie. COLUMBIA PICTURES

Ben Affleck en 'Una relación peligrosa'

En una línea parecida habló Ben Affleck de la cinta en la que conoció a López, con quien se casó en junio de 2022: "No funcionó. Las regrabaciones durante cinco meses no funcionaron, sabíamos que no lo iba a hacer", confesó el actor en Entertainment Weekly. El de Berkeley definió la cinta como "una película con cabeza de caballo y con cuerpo de vaca". Reconoce que fue la tormenta perfecta: "El nombre raro, el romance con Jennifer y su sobreexposición. Recuerdo hablar con Marty el día del estreno y decirle que no podía ser peor".

¿Dónde ver 'Una relación peligrosa'?

La película de amor que unió a Jennifer López y Ben Affleck está disponible en la plataforma Netflix, en la que la actriz de origen puertorriqueño ya ha tenido un éxito recientemente gracias a 'La madre', su último proyecto cinematográfico.

