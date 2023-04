Matt Damon nunca limpiaba cuando compartía piso con Ben Affleck

Una de las amistades más bonitas de Hollywood es la que une a Ben Affleck con Matt Damon. Más allá de lo prolífica que ha sido en términos cinematográficos (al coprotagonizar y coescribir El indomable Will Hunting ganando un Oscar, y volver a colaborar en El último duelo), la relación de Affleck y Damon se ha mantenido durante décadas, y en la actualidad se ha solidificado a través de una asociación regular.

Ambos actores han fundado su propia productora, Artists Equity. Este sello prepara actualmente un film con Jennifer Lopez (pareja de Affleck) titulado Unstoppable, y también es el que ha estado detrás de Air. Este film sobre la creación de las zapatillas Air Jordan, actualmente en cines, está dirigido por Affleck mientras cuenta con él y Damon tanto en labores de guion como de actuación, y ha sido muy bien recibido por la crítica.

Durante su promoción Affleck ha tenido varios encuentros con los medios, y seguramente el más encantador haya sido el que le ha juntado con James Corden en The Late Late Show. ¿Por qué? Porque la entrevista ha girado en torno a la longeva amistad de Affleck y Damon, y en concreto a aquellos días en que ambos compartían piso con el hermano de Affleck, el también actor Casey Affleck.

Corden le ha preguntado por su convivencia, y curiosamente Affleck no tiene muy buenas referencias de Damon. “Que yo sepa, a día de hoy Matt nunca ha pagado una factura”, recuerda el director de Argo. “Nos preguntábamos ‘¿por qué no funcionan las luces?’ y era porque la compañía eléctrica necesitaba dinero para seguir financiando nuestra electricidad”. Al parecer Damon era un desastre como compañero de piso.

“Matt es un gran tipo. Le quiero. Es mi mejor amigo. Ha sido genial conmigo toda mi vida y es brillante. Pero no recomendaría vivir con él”, dice Affleck. Según él (y Casey estaría de acuerdo), Damon “entorpece las cosas”, y no entiende la idea de que “cuando terminas con algo, hay que lavarlo o tirarlo”. Así que Ben y Casey tuvieron que “ir limpiando detrás de él durante años”, porque no se preocupaba por tener limpio el piso.

En huelga de limpieza

La situación llegó a extremos dramáticos, y Affleck revela que su hermano y él decidieron hacer una “huelga”. Esto es, no limpiar el apartamento durante dos semanas, y presionar así a Damon para que ayudara con las tareas. “Esperamos a ver cuánto tardaba en levantarse y decir ‘dios, esto está lleno de basura’”. Pero el plan no funcionó.

“Un día llegamos a casa y Matt estaba en pantalones cortos y camiseta jugando al Sega Hockey del 92 en el salón, rodeado de círculos concéntricos de basura. Montones de cajas de pizza, sushi de una semana y media, gusanos”, explica Affleck. “Y dijimos ‘nos rendimos, eres demasiado bueno, no podemos vencerte’. Y él en plan ‘¿qué pasa, tíos?’”.

Affleck se acuerda de Luciana, la mujer de Damon desde hace 17 años. “Dios bendiga a su mujer, Lucy. Hay un lugar para ti en el cielo”, bromea.

¿Quieres estar a la última de todas las novedades de cine y series? Apúntate a nuestra newsletter.