¿Por qué Michael Jordan no aparece en 'Air'?

Llega a cines Air, producción de Amazon Studios que tiene a Ben Affleck dirigiendo, mientras que junto a Matt Damon también actúan y coescriben el guion con Alex Convery. Que Affleck y Damon tengan una amistad tan estrecha más allá del cine (que ya ha deparado películas como El indomable Will Hunting y El último duelo) prové a Air de un encanto especial, pero ya va a sobrado de este en cuanto a la premisa.

Air indaga en la creación de la línea de zapatillas Air Jordan, que convirtieron a Nike en referencia del calzado deportivo y culminaron una gesta empresarial lo bastante interesante como para que Affleck quiera dedicarle una película. La cuestión es que las Air Jordan se basaban en la estrella de baloncesto Michael Jordan, de ahí que algunos espectadores puedan sorprenderse de que… no haya ni rastro de Jordan en el film.

Es decir. Vemos las manos y la nuca de un actor desconocido, además de imágenes de archivo del jugador. Pero no aparece Jordan como tal, ni Affleck ha querido contratar a nadie para interpretarlo. Esto bien puede haber sido un desafío de cara a recrear la historia, y fue una decisión muy consciente de parte de Affleck. “¿Cómo puedes contar una historia sobre Michael Jordan y no verle nunca?”, se preguntaba él mismo.

Pero tenía clara la respuesta. “Cuando te conviertes en mucho más que un héroe, un atleta o incluso un icono, empiezas a ser una idea para la gente. Les conmueves y empiezas a representar la esperanza, la excelencia y la grandeza. Eres único. Y de ninguna manera iba a pedirle al público que creyera que alguien que no fuera Michael Jordan era Michael Jordan”. Affleck explica durante una entrevista con Hollywood Reporter que fue algo “también de su propio interés, porque si no destruiría la película”.

“Fue una elección deliberada. Pensé que era demasiado majestuoso para que alguien lo imitara”. Affleck llegó a decirle al verdadero Jordan que era “viejo para el papel”, en caso de que tanteara interpretarse a sí mismo. “Jordan es demasiado grande. Existe por encima y alrededor de la historia, pero si alguna vez lo concretas, si alguna vez dices ‘sí, ese es Michael Jordan’, sabremos que no es él de verdad. Es falso. Pensé que si el público traía a la película todo lo que pensaba y recordaba sobre él y lo que significaba para él y lo proyectaba en la película, funcionaría mejor”.

De cara a Air, Affleck tuvo varias conversaciones con Jordan, y fueron muy fructíferas. “Tengo que ser muy claro, esta no es la historia autorizada de Michael Jordan. No se le compensó de una forma apropiada si se tratara de eso. Si vas a hacer una historia de Michael Jordan, deberían dar marcha atrás al puto camión. Yo dije ‘Mike, no voy a hacer la película si no te parece bien algo de ella. Simplemente no la haré. Solo quiero saber qué es importante para ti’. Fui muy claro”, insiste.

“Le pregunté ‘¿alguna anécdota sobre tu padre?’. Y él me habló de su madre, algo que no estaba en el guion. Ahí entendí lo que era la película. Hablar con él sobre su madre fue increíblemente conmovedor, y me di cuenta: ‘Oh, esto no va sobre Nike’”. Jordan como tal no aparece, pero si lo hace (y mucho) su madre Deloris, interpretada por Viola Davis. Fue una decisión tomada directamente a partir de la charla con el jugador.

¿Quieres estar a la última de todas las novedades de cine y series? Apúntate a nuestra newsletter.