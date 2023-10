Timothée Chalamet se pronuncia sobre la polémica caníbal de Armie Hammer: "Me sentía desorientado"

A principios de 2021, el actor Armie Hammer se veía envuelto en una polémica después de que una serie de mensajes privados vieran la luz. En ellos, el norteamericano mantenía algunas conversaciones inquietantes con varias mujeres que hicieron que fuera denunciado por acoso y canibalismo. Unos comentarios en los que podíamos leer algunas citas curiosas ("Soy 100% caníbal. Quiero comerte"), que suponían un punto de inflexión en su vida personal y profesional.

Muchos espectadores empezaron a cancelar al actor y a pedir que el público dejara de ver Call me by your name, el relato LGTBI en el que su personaje mantenía una apasionada relación con el interpretado por Timothée Chalamet, con quien forjaba una gran amistad durante el rodaje y la promoción. Este último guardaba silencio ante el aluvión de críticas contra Hammer, mientras era acusado en redes sociales de interpretar a un caníbal en Hasta los huesos.

Para más inri, la conexión entre Hammer y el filme antropófago de 2022 contaba en la dirección con Luca Guadagnino, cineasta también de Call me by your name, siendo presentado en el Festival de Venecia después de meses de especulaciones sobre su trama. Un hecho que provocaba que muchos usuarios de internet acusaran directamente a ambos de querer mofarse de Hammer. Algo que ahora ha querido desmentir Chalamet, explicando finalmente cómo reaccionó al enterarse de todo.

Chalamet habla sobre la polémica de Armie Hammer

"¿Qué probabilidades había de que estuviéramos desarrollando esto? Me hizo sentir que tenía que hacer realmente este proyecto, porque la película está basada en un libro", confiesa Timothée Chalamet sobre los rumores que apuntaban a que se habían inspirado en la historia de Armie Hammer, en una entrevista para GQ.

El actor francoestadounidense también revela cómo se sintió después de enterarse de lo sucedido con su gran amigo. "No lo sé. Estas cosas al final terminan llenándose de clickbaits de forma intensa. Desorientado. Esa es una buena palabra para definir cómo me sentía", señala Chalamet.

En su momento, el intérprete ya criticó abiertamente el peligro de las redes sociales y el escarnio público. "Ser joven ahora o ser joven en cualquier momento (solo puedo hablar por mi generación) significa ser intensamente juzgado", reflexionaba el protagonista de Dune. Chalamet no quería denigrar a nadie, pero reconocía que las redes sociales habían impuesto un ritmo de vida agotador. "No estoy juzgando. Puedes encontrar tu tribu ahí. Pero creo que es difícil vivir ahora", añadía el actor.

La historia de Hammer también era narrada en 2022 en una docuserie de HBO Max. Una retorcida y morbosa narración, con mordiscos incluida, sobre un actor que paralelamente perdió varios papeles debido a la controversia y que decidió finalmente esconderse del mundo después de su divorcio.

