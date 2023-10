La película que Timothée Chalamet ha visto ocho veces y le ha servido de inspiración para 'Dune: Parte dos'

Y no fue precisamente la adaptación de 1984 que dirigió David Lynch sobre la obra de Frank Herbert, un enorme fracaso en taquilla en su momento y reivindicada y convertida en título de culto con el paso de los años, y cuyo rol protagonista, el del mesiánico Paul Atreides, encarnó en su momento Kyle MacLachlan.

Timothée Chalamet es quien ha asumido en esta nueva adaptación el papel del joven Atreides y en una entrevista para CQ ha confesado cuál ha sido la película más inspiradora para afrontar de nuevo su papel en la segunda entrega de Dune y que ha vuelto a dirigir Denis Villeneuve. Se trata de otra megaproducción, una secuela de acción y aventuras protagonizada por Tom Cruise, estrenada el verano del pasado año y todo un taquillazo.

Estamos hablando de Top Gun: Maverick y , según afirma Chalamet, debe haberla visto unas ocho veces mientras estaba enfrascado en la producción y rodaje de Dune: Parte Dos, lo que le sirvió para hallar el tono y la intensidad necesaria para afrontar su personaje. "Top Gun: Maverick fue una enorme inspiración para mí cuando estábamos haciendo Dune", ha revelado el actor.

Pero, no contento con ello, para uno de sus visionados decidió alquilar un cine entero de Budapest, localidad en la que empezó el rodaje, para que todos los integrantes del equipo técnico y artístico pudieran disfrutar, si no lo había hecho, de la secuela de Top Gun en pantalla grande, lo que también le valió algún que otro comentario jocoso por parte de algunos de sus compañeros. "Algunos miembros del equipo se burlaron de mí por ello, pero pienso que es una de las mejores que he visto".

Pero no es la única conexión de Chalamet con Tom Cruise. La estrella de la franquicia Misión imposible o de Top Gun también es reconocida porque le encanta protagonizar las escenas de acción más peligrosas, y mejor si son saltando desde una moto o desde un avión, en paracaídas o lo que sea, de modo que Cruise también le asesoró sobre las escenas de lucha y los dobles de acción, especialmente vía email.

Y funcionó porque su interpretación al respecto llegó a asombrar al mismo Villeneuve. "Estuve súper complacido e impresionado sobre cómo Timothée realmente abrazó esta disciplina y se convirtió, para mí, en un verdadero actor líder en este filme", comentó el director añadiendo además que "La parte 2 trata sobre alguien que pasa a ser de un chico a un hombre, y se convierte en líder, e incluso diría, con un carisma oscuro, una figura mesiánica. Era la primera vez que era testigo de ver a alguien creciendo frente a mi cámara".

El estreno de Dune: Parte dos estaba previsto para el 20 de octubre de este año, pero la huelga de actores y guionistas de Hollywood trastocó los planes debido a que sus intérpretes, en plena protesta, no habrían participado en la campaña de promoción. De esta manera, la nueva fecha de estreno en cines se ha fijado para el 15 de marzo de 2024.

