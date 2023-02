Armie Hammer revela que sufrió abusos sexuales de niño e intentó suicidarse

Las capturas de pantalla de la usuaria llamada Effie se remontaban a 2017, y mostraban a un Armie Hammer deseoso de emprender prácticas sexuales que lindaban con el canibalismo… y también con el abuso. Su aparición en los medios supuso el inicio de la caída en desgracia del actor de Call Me By Your Name, pues poco después surgieron varias acusaciones de violación que desencadenaron una investigación por parte de la policía de Los Ángeles. A Hammer no le quedó otro remedio que cancelar sus compromisos inmediatos, que incluían una serie sobre El padrino titulada The Offer y la comedia Una boda explosiva.

Una boda explosiva se estrenó recientemente en Amazon Prime, con Josh Duhamel sustituyéndole en compañía de Jennifer Lopez. En lo que respecta a Hammer, el intérprete huyó de los medios y se mudó a las islas Caimán, donde le sorprenderían vendiendo multipropiedades. Meses después de este descubrimiento, Hammer ha accedido a hablar de su situación durante una entrevista en exclusiva con Air Mail. Ha sido entonces donde ha revelado que sufrió abusos sexuales cuando era niño, y que esto le marcó para siempre.

Antes de que le asociaran con el sadomasoquismo, los fetiches caníbales y la violencia sexual, el legado familiar de Hammer ya era complicado: lo suficiente como para que poco después de la espantada Discovery+ pusiera en pie un documental titulado La saga de los Hammer: Escándalo y perversión. Las críticas del documental dejaron que desear, mientras el actor buscaba los ánimos para volver a hablar ante los medios y tratar de explicar su comportamiento.

Hammer asegura haber sufrido abusos sexuales por parte de un cura cuando solo tenía 13 años, “lo que sentó un peligroso precedente”. “Eso introdujo la sexualidad en mi vida de una forma que estaba completamente fuera de mi control. Me sentí impotente ante la situación. No tenía poder de decisión. La sexualidad se me presentó de una forma aterradora, en la que no tenía ningún control. Mis intereses pasaron entonces a ser: ‘quiero tener el control en la situación, sexualmente’”, explica Hammer.

Un momento muy difícil

El actor también dice haber sufrido abusos emocionales por parte de anteriores parejas, y niega haber violado a nadie. Estas acusaciones de abuso, sin embargo, han sido corroboradas desde varios frentes, y Hammer no deja de mostrar cierto propósito de enmienda. “Estoy aquí para asumir mis errores y la responsabilidad por ser un gilipollas, por ser egoísta. Utilicé a la gente para sentirme mejor". Hammer se ha referido en concreto a las acusaciones de Courtney Vucekovich y Paige Lorenze.

“Tenía a estas mujeres jóvenes de veintitantos años, y yo tengo treinta. Entonces era un actor de éxito. Podrían haber estado contentas de estar conmigo y habrían dicho que sí a cosas a las que quizá no habrían dicho que sí por sí solas. Era un desequilibrio de poder”. Durante la entrevista, Hammer también confiesa que intentó suicidarse al poco de llegar a las islas Caimán, cuando se hallaba inmerso en una cuarentena.

“Me adentré en el océano y nadé todo lo que pude con la esperanza de ahogarme, de que me arrollara un barco o de que me devorara un tiburón. Entonces recordé que mis hijos seguían en tierra y de que no podía hacerles eso”, prosigue. Por último, Hammer sostiene que lo que hará a continuación es mudarse con un compañero que acaba de rehabilitarse recientemente como adicto, queriendo probar a ejercer de cuidador.

“Me voy a mudar con él y viviré con él, le meteré en una rutina saludable, le llevaré al gimnasio, le cocinaré comida. Siento que mi recuperación ha dado un giro, de ser yo el que necesita ayuda a ser yo el que puede ayudar a los demás”, concluye el actor de El llanero solitario.

¿Quieres estar a la última de todas las novedades de cine y series? Apúntate a nuestra newsletter.