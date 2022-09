El documental sobre Armie Hammer eliminará la aparición de un mordisco falso

Elli Hakami y Julian P. Hobbs se tomaron toda la prisa del mundo en poner en pie House of Hammer, luego conocido en España como La saga de los Hammer: Escándalo y perversión. No era para menos, pues el escándalo que envuelve a Armie Hammer sigue de plena actualidad, y bucear en el turbulento pasado de su familia es una forma muy socorrida de darle contexto. Los iniciales rumores de prácticas caníbales alrededor del actor de Call Me By Your Name pronto dieron paso a acusaciones mucho más serias, como abuso y violación, y según la policía de Los Ángeles iniciaba una investigación, Hammer decidió apartarse de la vida pública. Hoy vende multipropiedades en un hotel de las islas Caimán.

Mientras, La saga de los Hammer llegó la semana pasada a Discovery+ (en España a HBO Max), topándose con críticas mediocres y cierta polémica. Effie, una de las personas que acusaron a Hammer, declaró que había decidido no participar en la docuserie ante su creencia de que Hakami y Hobbs estaban “explotando” el trauma de las víctimas, y este episodio se suma a una edición de última hora que ha tenido que realizar La saga de los Hammer. Según recoge Variety, Discovery+ ha tenido que eliminar un punto del documental (compuesto de tres episodios) donde aparece la fotografía de la marca de un mordisco, atribuido a Hammer. Esta fotografía resultaría ser falsa.

O, al menos, fuera de la responsabilidad de Hammer. Courtney Vucekovich es una de sus exparejas y otra denunciante de sus abusos, y en La saga de los Hammer rememora cómo fue su relación con él. Acusa al actor de conducta sexual inapropiada, y explica cómo le convenció para realizar BDSM. “Muerde muy fuerte”, dice de Hammer, y entonces muestra una foto que él habría tomado para luego enviársela. “Te dice que las lleves como una insignia de honor. Como si creyera que tengo suerte de tenerlas. Aunque suene fatal, en ese momento lo interpretaba como muestras de amor. Analizándolo ahora, me pone enferma”.

El caso es que, según apareció la fotografía en pantalla, a varios usuarios de TikTok, Instagram y Twitter esta imagen les sonó familiar. Poco después creyeron que se parecía demasiado a la foto de un tatuaje que puede ser vista en Pinterest, y según ha ido tomando pie esta teoría Talos Films, productora del documental, ha optado por eliminar la escena. La rectificación no ha implicado, por lo demás, que dejen de mostrar apoyo a Vucekovich. “Nos tomamos en serio la responsabilidad de representar las historias de las víctimas. Cuando surgió nueva información sobre esta serie, inmediatamente investigamos y haremos los cambios propicios lo más rápido posible”, han declarado desde la compañía.

En lo relativo a Vucekovich, la denunciante ya se ha puesto en contacto con los medios para explicar lo ocurrido: “Durante mi relación con Armie recibí numerosos mensajes, con fotos y vídeos. La marca de mordedura que muestro es una foto enviada por Armie en nuestro hilo de mensaje, que fue archivada. Más de un año después creí que era una foto mía, dado que tengo docenas de fotos que representan su abuso en mi cuerpo”. Habría sido una confusión, que contribuye a lanzar más dudas sobre la legitimidad de La saga de los Hammer.

“Siempre investigamos nuestras películas a través de varios abogados”, sostiene Hobbs. “Ninguna película que hayamos hecho ha sido más examinada que esta porque debíamos hacerla bien. No se trataba de una doble búsqueda, sino de una triple. Era como ‘en caso de duda, déjalo fuera’. Hubo una investigación rigurosa y una revisión legal de todos los materiales de la película”.

