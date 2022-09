"El colapso está en al aire": Timothée Chalamet arremete contra las redes sociales

Timothée Chalamet ha vuelto a trabajar con Luca Guadagnino tras la aclamada Call Me By Your Name. Su nuevo proyecto se titula Bones and All, y le encuentra a él y a Taylor Russell como dos amantes caníbales que recorren las carreteras de EE.UU. a lo largo de los años 80. Guadagnino y parte del reparto están presentando la película en el Festival de Venecia con vistas a que Warner Bros. la distribuya a partir del 23 de noviembre, y durante sus conversaciones con la prensa ha salido el siempre candente tema de las redes sociales. Chalamet ha hablado, así, del enorme contraste que plantean los años 80 con la actualidad, en tanto al estrés que supone estar en redes y que cada día sea la víspera de alguna polémica.

“Ser joven ahora, o ser joven en cualquier momento (solo puedo hablar por mi generación) significa ser intensamente juzgado”, ha reflexionado el protagonista de Dune. “No puedo imaginar lo que es crecer con la avalancha de las redes sociales, y ha sido un alivio interpretar a personajes que se debaten en un dilema interno sin entrar en Reddit, Twitter, Instagram o TikTok para averiguar dónde encajan”. Chalamet no quiere tampoco denigrarlas, pero reconoce que las redes sociales han impuesto un ritmo de vida agotador. “No estoy juzgando. Puedes encontrar tu tribu ahí. Pero creo que es difícil vivir ahora”.

“El colapso social está en el aire. Por eso espero que esta película sea importante”, concluye. Su compañera de reparto, Taylor Russell, ha seguido en esta línea sacando el ejemplo de su hermano veinteañero. “Tengo un hermano pequeño de unos 20 años más o menos, y pensar en él en este mundo, rodeado del autojuicio y del juicio de los demás que invade a la gente todos los días de forma severa… da mucho miedo. Porque la esperanza es que puedas encontrar tu propia brújula dentro de todo ello y parece una tarea difícil ahora”.

Ambos intérpretes parecen convencidos de que sus personajes en Bones and All pueden encontrar su brújula sin necesidad de contarlo en Twitter.

