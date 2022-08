Armie Hammer se ha ido, pero el canibalismo sigue: tráiler de 'Bones and All', lo nuevo de Guadagnino con Timothée Chalamet

Ni hecho a propósito: mientras Armie Hammer sigue desaparecido (y con una serie sobre los abusos en su familia a punto de estrenarse), sus compañeros de Call Me By Your Name Timothée Chalamet y Luca Guadagnino vuelven a unir sus fuerzas... para Bones and All, una película de amor y canibalismo que ahora lanza su primer tráiler.

Basada en la novela de Camille DeAngelis, Bones and All narrará el romance entre Maren (Taylor Russell), una joven que aprende a sobrevivir en los márgenes de la sociedad, y un vagabundo llamado Lee (Chalamet).

LUCA GUADAGNINO’S BONES AND ALL 🩸🩸🩸 pic.twitter.com/Q1ErygQvGF — Timothée Chalamet (@RealChalamet) August 10, 2022

El guion del filme lleva la firma de David Kajganich, colaborador habitual de Guadagnino, y en su reparto figuran Mark Rylance, Michael Stuhlbarg, Chloë Sevigny, Jessica Harper, y David Gordon-Green, entre otros.

Bones and All se estrenará en el Festival de Venecia 2022.

¿Quieres recibir todos los viernes en tu correo las mejores recomendaciones de cine y series? Apúntate a nuestra Newsletter.