Qué podemos aprender del éxito de 'Top Gun: Maverick', según Luca Guadagnino

Top Gun: Maverick es por ahora la película más taquillera de 2022, y las cifras han alcanzado tal punto que con toda seguridad lo seguirá siendo para cuando acabe el año. Ha superado los 1.000 millones de dólares, es la película de Tom Cruise que más dinero ha dado, y todo rompiendo todas las previsiones: nadie esperaba que una secuela que llegaba 35 años después de la película original (dirigida por Tony Scott y siendo un gran clásico de los 80) pudiera encontrar un apoyo tal por parte del público, combinado con el de la crítica. Maverick ha gustado a todo el mundo, además, de forma que hay quien la percibe como una señal de que el cine espectáculo ha recobrado la normalidad tras los estragos de la pandemia.

Sea esta una lectura demasiado optimista o no, parece evidente que es un fenómeno a analizar. Y Luca Guadagnino se ha lanzado a ello durante una entrevista con Deadline. El director de Call Me By Your Name se lanzó a un experimento más o menos similar con Suspiria (remake de un clásico del terror al que sucedía por cerca de 40 años) y el resultado fue económicamente desastroso. Hoy Guadagnino se dispone a estrenar Bones & All, drama con Timothée Chalamet que le ha producido MGM para que Warner Bros. lo distribuya a partir del 23 de noviembre. En su conversación con este medio, el cineasta ha aprovechado para reflexionar sobre el estado actual de Hollywood, y el papel de Maverick en él.

“Top Gun: Maverick, una película que comercia profundamente con la nostalgia y la repetición, tiene la novedad de llegar 25 años después. La idea de que una secuela llegue tras un cuarto de siglo es, a su manera, una forma muy inteligente de hacer negocios”, defiende Guadagnino. “Porque aunque la película despierte una profunda nostalgia en el público (la idea de cómo era el mundo en 1986), estás ahí para ver cómo el Maverick de Tom Cruise ahora es un hombre, no un niño. Siempre hay formas de crear algo sorprendente e interesante. Hay que partir de prototipos para recrear una y otra vez la emoción del público, y que este la invierta en algo nuevo”.

“Partamos del modelo Walmart. Todo es un concepto artificial que brota del capitalismo y de la ejecución de una idea aburrida del capital. Algo inteligente que podemos hacer con eso es partir de la noción de prototipo: encontrar nuevos territorios donde expandirse”. Territorios que, en realidad, ya estén sumamente rentabilizados, como lo que fue el fenómeno Top Gun (puramente ochentero) en su momento. “La reiteración es algo grabado en piedra, y puede ser una mala práctica cuando contamina. Contamina el mundo, sus imaginarios, y hace que el entorno sea menos habitable (y por lo tanto menos consumible)”.

“Es una contradicción extraña”, prosigue Guadagnino. “No estamos hablando de parámetros grabados en piedra (como la química, la física o las matemáticas). Trabajamos con algo que tiene que ver con el inconsciente, y hay que ser astuto. Si cambiamos el inconsciente por un algoritmo, ahí es donde se puede fallar. ‘No puedes hacer eso porque nuestros datos dicen que la audiencia no lo quiere’. Pues así nunca habrías tenido El padrino, o Uno de los nuestros. Ni siquiera habrías tenido la primera Misión imposible de Brian De Palma.”

“Tenemos que ver qué pasa, estudiar cómo se transforman las cosas, y no desanimarnos demasiado por el presente porque siempre hay nuevas formas que encontrar y por las que emocionarse”, anima Guadagnino, y en esto señala que para Bones & All tuvo que recrear unos EE.UU. muy distintos, los de los mismos años 80 que vieron nacer Top Gun. Para el director, EE.UU. sigue siendo “un país que se aferra desesperadamente a una serie de valores asociados a las imágenes de los 80”.

“En cierto modo, aunque haya llegado Internet y todo haya cambiado, sigo pensando que EE.UU. vive bañado en un sentido nostálgico de sí mismo, que lo convierte en el país más inteligente y también el más congelado”, concluye el director.

¿Quieres estar a la última de todas las novedades de cine y series? Apúntate a nuestra newsletter.