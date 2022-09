'La saga de los Hammer': critican al documental sobre Armie Hammer por "explotar el trauma" de las víctimas

Discovery se tomó mucha prisa a la hora de volcar el escándalo mediático de Armie Hammer en un documental. Lo cierto es que motivos no le faltaban: más allá de lo ocurrido con el actor de Call Me By Your Name (sobre el que se han vertido acusaciones de abuso sexual y prácticas como canibalismo), Hammer proviene de una familia con un historial aterrador, en el que se cruzan asesinatos, estafas, vinculaciones al espionaje ruso y violaciones de padres a hijas. Estos días el actor se ha retirado de la vida pública para vender multipropiedades en las islas Caimán, mientras HBO Max estrena el documental de tres partes La saga de los Hammer: Escándalo y perversión. House of Hammer, en inglés.

El documental se estrenó este viernes, y ya le ha dado tiempo a verse inmerso en la polémica a partir de Effie. Effie, identificada por su nombre de pila, es una pieza clave en el caso contra Hammer al haberle acusado en 2021 de violación. El abogado del actor negó los cargos mientras la investigación de la policía de Los Ángeles seguía su curso, y poco después Effie recibió la oferta de Discovery de participar en el documental. Effie, aunque quiere que se haga justicia con los delitos de Hammer, se negó a ser entrevistada, pensando que el enfoque que manejaban Ellie Hakami y Julian P. Hobbs como creadores no era el correcto.

“Es muy inapropiado por vuestra parte explotar un momento tan trágico y vulnerable de la vida de muchas personas, sin tener cuenta nuestro proceso de curación y nuestra privacidad”, les comunicó por carta. Ahora que La saga de los Hammer está en emisión, Effie ha vuelto a negarse a ser entrevistada, pero ha enviado otra declaración escrita de la que se hacen eco medios como IndieWire donde vuelve a criticar el proyecto de Discovery. “La forma en que han explotado mi trauma es repugnante. Cuando sigo gritando ‘no’ y ellos siguen adelante diciendo que no necesitan mi permiso, me recuerdan a Armie”, escribe.

La saga de los Hammer, por lo demás, ha recibido críticas mediocres, y no se espera que vaya a acoger gran relevancia en el proceso iniciado contra el actor de Operación U.N.C.L.E.

