‘House of Hammer’: en marcha un documental sobre los escándalos de Armie Hammer y su familia

Podemos contar con que Muerte en el Nilo sea la última aparición de Armie Hammer en mucho tiempo. El protagonista de Call Me By Your Name ha sido objeto estos meses de acusaciones muy graves, que van desde prácticas sexuales que contemplan el canibalismo hasta violación: cargo este último que habría precipitado una investigación a manos de la policía de Los Ángeles. Por todo ello Hammer ha optado por alejarse de la esfera pública, abandonando tanto la comedia Shotgun Wedding con Jennifer Lopez como The Offer, serie centrada en el rodaje de El padrino donde le ha acabado sustituyendo Miles Teller. No es mucho más lo que se sabe del actor estos días, pero hay quien quiere indagar.

Variety recoge que la dupla Investigation Discovery y Discovery+ prepara varios especiales y series de true crime, y entre ellos destaca un documental que no solo se centra en el actor, sino también en el convulso historial de su familia. Su título provisional, por ello, es House of Hammer, y se apoya en “material de archivo y entrevistas a supervivientes y miembros de la familia”. Todo con el objetivo de repasar la trayectoria de “una dinastía disfuncional donde sus personajes masculinos exhiben todas las consecuencias devastadoras del privilegio cuando se vuelve salvaje”. Y es que, en efecto, la controversia por el apellido de Hammer va mucho más allá del canibalismo y la violación.

Un breve repaso. Julius Hammer, tatarabuelo de Armie, fue un inmigrante ruso del Bronx que fue condenado por homicidio en 1919, luego de practicar un aborto que salió mal a la pareja de un diplomático. Su hijo Armand medró como empresario del petróleo, codeándose con figuras como el príncipe Carlos o Muamar al Gadafi, para terminar siendo vinculado a “estafas de largo alcance” que incluían el blanqueo de dinero y el uso de obras de arte para financiar el espionaje soviético. Este era el bisabuelo de Armie. Su abuelo, el hijo de Armand, fue acusado de asesinar a un hombre por una deuda de juego en los 50, y décadas más tarde trascendió que había abusado sexualmente de su propia hija, Casey.

El padre de Armie, por último, heredó todo el imperio empresarial de su abuelo, incluido la galería de arte Noedler. Michael Hammer, sin embargo, fue acusado de estafa en 2009, y una investigación del FBI descubrió que la galería había estado expidiendo falsificaciones de Jackson Pollock o Willem de Koonig. Todo confluye en el actor que conocemos, culminando una saga familiar llena de inquietantes secretos, que House of Hammer se propone aclarar. Es, sin embargo, uno de los muchos documentales que prepara Discovery, que recientemente se fusionara con Warner Bros. para dar pie a Warner Bros. Discovery.

Entre estos títulos está Menendez Brothers: Misjudged? sobre la condena de Joseph y Erik Menéndez en 1996 por asesinar a sus padres, y la duda de que esto podría haberse debido a ser víctimas de abuso. Luego están Who Killed Biggie and Tupac (título provisional) centrándose en el asesinato de los raperos Tupac Shakur y Notorious B.I.G., Mary Kay Letourneau: Notes on a Scandal sobre la profesora a la que condenaron por violar a su alumno antes de casarse con él, o The Killer Nanny, en torno al juicio de Louise Woodward por haber matado al bebé de ocho meses que cuidaba. Gabby Petito: An ID Murder Mystery, sobre el asesinato de una youtuber a manos de su prometido, también destaca en una lista extendida a Disappeared, Who the (Beep) Did I Marry o Wild Wicked West.

