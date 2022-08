"Los abusos son la punta del iceberg": tráiler de la serie documental sobre Armie Hammer y su familia

A primera vista, Armie Hammer lo tenía todo para triunfar en la vida. Vástago de un clan de magnates petroleros, con un físico de impresión y buenas dotes para la escena, el actor de La red social y Call Me By Your Name parecía destinado al estrellato hasta que estallaron las acusaciones de abuso que le llevaron a huir de Hollywood.

Ahora, la serie documental House of Hammer aspira a convencernos de que las múltiples transgresiones de Hammer (entre las que se contarían violaciones, prácticas sadomasoquistas no consensuales y el famoso fetiche caníbal) son parte de una tradición familiar.

"Las acusaciones de violación y abusos contra Armie Hammer en los últimos años son solo la punta del iceberg si hablamos de su familia", afirma Jason Sarlanis, presidente de la división 'true crime' de Discovery+. Y prosigue: "House of Hammer nos hace presenciar detalles realmente perturbadores y secretos siniestros que el dinero y el poder no pueden ocultar para siempre".

Entre otros testimonios, la docuserie cuenta con la tía del actor, Casey Hammer, quien afirma que las mujeres de su familia han soportado abusos de todo tipo a manos de sus parientes varones.

"Uno no se levanta un buen día y se convierte en un abusador siniestro y controlador: ese comportamiento viene de mucho más hondo", afirma Casey Hammer, quien promete que la serie será "como Succession amplificada un millón de veces". "Si crees que existen los pactos con el diablo, los Hammer están en la cima de la pirámide", añade.

House of Hammer también cuenta con las voces de Courtney Vucekovich y Julia Morrison, dos de las mujeres que han acusado a Hammer de abusos. El estreno de la serie en EE UU está previsto para el 2 de septiembre.

