"¿Quién diría que el canibalismo era tan popular?": La broma de Dakota Johnson sobre Armie Hammer

Luca Guadagnino ha trabajado con Dakota Johnson en dos ocasiones: Cegados por el sol en 2015, y el remake de Suspiria que estrenó poco después del gran éxito que triunfó entre el público, Call Me By Your Name. A partir de estas dos colaboraciones han contraído cierta amistad, pues la directiva del Festival de Sundance ha resuelto que Johnson haga entrega al cineasta italiano de un premio en su gala inaugural. Johnson, así, le ha dado a Guadagnino una distinción como icono internacional poco después de que este estrenara a finales de 2022 su última película, Hasta los huesos: Bones & All. Bones & All, con el protagonista de Call Me By Your Name Timothée Chalamet, le consiguió a Guadagnino el premio a Mejor dirección en el último Festival de Venecia.

Poco después, al estrenarse en cines, sus números de taquilla fueron muy discretos. Aún así la carrera de Guadagnino se halla en un punto envidiable, confirmando nuevo proyecto prácticamente a cada semana: el postergado remake de Scarface, un biopic de Audrey Hepburn con Rooney Mara, una adaptación de El señor de las moscas y otra de Marica de William Burroughs, queriendo filmar esta pronto supuestamente con el protagonismo de Daniel Craig. Guadagnino ha tenido tiempo de acudir a Sundance, y Johnson le ha recibido con un discurso que se ha topado con las risas de los asistentes al hacer un par de bromas con alguien igualmente vinculado al director: Armie Hammer.

Hammer protagonizó Call Me By Your Name y posteriormente fue acusado de fetiches caníbales, en combinación de abusos a varias mujeres. Johnson contó que le habían ofrecido interpretar “el papel de melocotón” en esta adaptación de André Aciman, refiriéndose a aquella escena donde Elio (Chalamet) incluye esta fruta en sus prácticas sexuales, y posteriormente Hammer ansía comérsela. “Gracias a Dios que lo rechacé, sin embargo. Habría sido otra mujer a la que Armie Hammer intenta comerse”, continuó. Las acusaciones contra Hammer han contribuido a que el actor sea apartado de la industria de Hollywood y deba buscarse un empleo vendiendo multipropiedades en las islas Caimán.

“Han pasado cinco años desde que esta película se estrenó aquí, y Luca no ha dejado de llevarnos a lugares emocionantes”, continuó Johnson sobre Call Me By Your Name, para recordar que Hasta los huesos gira casualmente en torno al canibalismo. “¿Quién diría que el canibalismo era tan popular?”, se preguntó, dejando que Guadagnino subiera al escenario para decir por último: “En mi mente, y seguro que en la vuestra también, Guadagnino es el epítome de icono internacional”.

