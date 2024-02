Esta es la próxima película de Cillian Murphy después de 'Oppenheimer'

Oppenheimer ha reinado en las nominaciones de los Premios Oscar. La cinta dirigida por Christopher Nolan opta a ganar 13 estatuillas el próximo 10 de marzo (madrugada del día 11 en España) y casi consigue unirse a la lista de las películas más nominadas en la historia de la premiación, que con 14 son Eva al desnudo, Titanic y La La Land. Entre esas candidaturas se encuentra la de mejor actor para Cillian Murphy, en la que supone su primera vez en la torna de nombres que se pueden alzar con uno de los galardones.

El biopic del científico que creó la bomba atómica ya se puede ver en varias plataformas de streaming, pero antes de que se celebre la gala más importante en el mundo del cine, Cillian Murphy estrenará otra película: será en el Festival Internacional de Cine de Berlín, conocido como la Berlinale, en el que el actor presentará por primera vez su nueva cinta, Small Things Like These, que marca el primer proyecto del irlandés desde que protagonizó Oppenheimer el pasado verano.

'Small Things Like These' abrirá la Berlinale

Será el próximo día 15 de febrero cuando Small Things Like These inaugure la 74ª edición del festival alemán, en el que también se proyectará una copia restaurada de una mítica película española. En esta película, Cillian Murphy da vida a un hombre que descubre un atroz secreto en la Irlanda de 1985. También se conoce tanto el reparto como el equipo técnico de la película, aunque todavía no hay fecha oficial para su estreno en las salas de cine.

Cillian Murphy en 'Oppenheimer'. Universal Pictures

La película sigue a Bill Furlong, un comerciante de carbón muy católico que, en los días previos a la Navidad de 1985, descubre en un pequeño pueblo irlandés un turbio secreto que involucra a las Lavanderías de la Magdalena, unas instituciones religiosas del siglo XIX en las que se internaba y sometía a mujeres para 'reeducarlas'. Todo ello hace que el personaje de Cillian Murphy tenga que enfrentarse a la Iglesia, con todo lo aterrador que conlleva.

Reparto de 'Small Things Like These'

Además del protagonista de Oppenheimer, también tienen un papel importante en esta película Eileen Walsh, que ya se adentró en una historia similar en la cinta Las hermanas de la Magdalena (2002), Michelle Fairley, conocida por ser Caitlyn Stark en Juego de tronos, Emily Watson (Rompiendo las olas), Ciarán Hinds (Belfast) y Clare Dunne (El último duelo), entre otros.

Small Things Like These está dirigida por Tim Mielants, con quien Cillian Murphy ya coincidió en la tercera temporada Peaky Blinders (cuya película comenzará a rodarse este año). La historia se basa en la novela homónima de Claire Keegan, escritora que ya sabe lo que es tener éxito en eso de adaptaciones cinematográficas: en una de sus obras se basó la cinta The Quiet Girl, que optó al Oscar a mejor película internacional en la edición pasada.

Productores de lujo: Matt Damon y Ben Affleck

Aunque todavía no hay tráiler oficial y tan solo se ha publicado una fotografía de la película, sí que se conoce quién ha producido la cinta, y hay varios nombres ilustres: además del propio Cillian Murphy, Matt Damon también ha participado en esta película en esa faceta, mientras que Ben Affleck, a través de su compañía Artists Equity, es uno de los productores ejecutivos.

