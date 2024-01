'Small Things Like These' con Cillian Murphy inaugurará la 74ª edición de la Berlinale

Cillian Murphy es uno de los grandes triunfadores de la temporada de premios gracias a su interpretación en Oppenheimer, él y Paul Giamatti por Los que se quedan. Ambos no paran de cosechar y repartirse galardones, por ejemplo en los Globos de Oro donde Murphy se hizo con el de mejor actor dramático y Giamatti con el de actor en comedia. Los dos también están nominados en los BAFTA y se da prácticamente por seguro que serán candidatos a los Oscar (se anunciarán el martes 23 de enero). Y Cillian es de nuevo noticia porque es el protagonista de la coproducción entre Irlanda y Bélgica Small Things Like These que ha sido elegida para inaugurar la nueva edición, la número 74, del Festival Internacional de Cine de Berlín el próximo 15 de febrero.

Una película que le reunirá otra vez con el director Tim Mielants, con quien ya ha trabajado en varios episodios de la serie Peaky Blinders y en cuyo currículum figura, además de largometrajes, haber realizado episodios de otras series como Legión o The Terror.

La historia nos situará en invierno de 1985, en un pequeño pueblo irlandés, y el personaje de Cillian Murphy es el de Bill Furlong, un hombre amable y trabajador que vende carbón y madera. Su vida es tranquila y rutinaria rodeado de su esposa y cinco hijas, hasta que un día, mientras entrega un pedido en una de las lavanderías de la Magdalena, perteneciente a los Asilos de las Magdalenas dirigidos por la Iglesia católica irlandesa, se involucra en una situación que no solo le afecta personalmente sino que también puede desatar un gran escándalo. Un hecho que le hará debatirse en una encrucijada, no complicarse la vida y mirar hacia otro lado o actuar con valentía para hacer lo correcto.

Basándose en la novela de Claire Keegan, y traducida al español como Cosas pequeñas como esas, el guion ha sido adaptado por Enda Walsh. Y en el reparto encontraremos a Emily Watson, Eileen Walsh y Michelle Fairley. Y, precisamente, Eileen Walsh fue también una de las protagonistas de Las hermanas de la Magdalena, una aclamada película dirigida por Peter Mullan y estrenada en 2002, basada también en la obra de la escritora Claire Keegan, y en la que narraba algunos de los escabrosos sucesos y abusos, sobre todo laborables y en cuanto a castigos, que sucedieron en los conventos irlandeses de Santa Magdalena, una institución de infame recuerdo que albergaba a mujeres "descarriadas" o caídas por alguna desgracia.

Veremos cuál es la acogida de Small Things Like These en la Berlinale, y también cuál será la programación completa a competición del certamen alemán que se dará a conocer el lunes 22 de enero.

