La comedia romántica y gamberra de Jennifer Lawrence que llenó salas llega a Movistar Plus+

El Star System es, como el tecnicolor o las películas de hora y media, una reliquia cinematográfica del pasado. Sin embargo, las estrellas siguen brillando, desde la clandestinidad, en los cielos de Hollywood. Tom Cruise es el último superviviente de un modelo en el que ya no hay sucesores oficiales, pero sí varios aspirantes. Jennifer Lawrence, que recaudó en España algo más de 1.200.000 euros con Sin malos rollos, no es una estrella simplemente porque las cadenas de montaje ya no las producen.

Por lo demás, la actriz de 33 años es, quizá, lo más próximo a Tom Cruise que se despacha en la actualidad por debajo del medio siglo. Ganadora de un Óscar (y cuatro veces nominada) y tres Globos de Oro, Jennifer Lawrence ha conquistado todos los terrenos que, antaño, le daban a un intérprete el título de estrella: es un reclamo de taquilla, la conocen incluso aquellos a los que el cine no les interesa, tiene un encanto arrollador y le gusta explotarlo (se mueve tan bien ante un entrevistador como ante una cámara) y, aunque nunca ha sido un requisito indispensable para ser una estrella, es una gran actriz.

Jennifer Lawrence en 'Sin malos rollos' Cinemanía

Sin malos rollos es la última etapa en el viaje de Lawrence a través del éxito. Después de protagonizar la popular saga de Los Juegos del Hambre y X-Men, sacar a Bradley Cooper de un manicomio (en El lado bueno de las cosas), obtener todo el cariño de la crítica y los premios que quiso permitirse y tratar de salvar, en vano, al planeta en No mires arriba, Jennifer Lawrence se propuso resucitar un género tan agonizante como la comedia gamberra. Para ello, se alió con Gene Stupnitsky, uno de los responsables de la The Office americana, y puso en pie Sin malos rollos, que acaba de llegar a Movistar Plus+.

‘Sin malos rollos’: Sinopsis

Desde el 12 de enero, Sin malos rollos forma parte del catálogo de Movistar Plus+. En esta comedia, Lawrence interpreta a una mujer al borde de la quiebra: el banco está a punto de quedarse con su casa y sólo una oferta en el periódico puede salvarla. El empleo anunciado es particular: unos padres quieren que su hijo “espabile” antes de entrar en la universidad. Y la encargada de espabilarlo puede obtener un coche si, a cambio, demuestra algo de…predisposición y apertura de miras. Lawrence acepta "salir con él a muerte".

Sin embargo, su pareja convenida (Andrew Barth Feldman) no resulta tan introvertido como parece, y la cita que Lawrence había acordado acaba siendo algo más compleja de lo esperado.

