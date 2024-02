Quiénes presentan la gala de los Premios Goya 2024

Los Premios Goya 2024 están a punto de comenzar y ya se han dejado ver las primeras celebridades en la alfombra roja. La 38ª edición tiene lugar este sábado 10 de febrero en la Feria de Valladolid y será la sexta ocasión en la que la ceremonia se celebre fuera de Madrid. Entre las los grandes protagonistas de la noche figuran 20.000 especies de abejas, de Estibaliz Urresola, como la película más nominada o La sociedad de la nieve, de J.A. Bayona, inmersa en la campaña por los Oscar, donde está nominada a mejor película internacional y mejor peluquería y maquillaje.

Ha sido un gran año para el cine español, que ha vivido regresos como el de Víctor Erice con Cerrar los ojos o la llegada de debutantes que han deslumbrado como La Dani, nominado a mejor actor revelación por su papel en Te estoy amando locamente. En total, se repartirán 28 galardones a los que habrá que sumar el Goya de Honor a Juan Mariné, director de fotografía en clásicos españoles como La gran familia o La ciudad no es para mí, y el Goya Internacional a Sigourney Weaver, la icónica teniente Ripley de Alien y protagonista también en películas como Los cazafantasmas o Avatar.

Ya se conocen muchos detalles sobre la gala que viviremos el sábado en Valladolid. En el apartado de actuaciones, se subirán al escenario artistas como Amaia, David Bisbal, Estopa, Niña Pastori o India Martínez. Además, los presentadores que tomarán el relevo a Antonio de la Torre y Clara Lago en esta nueva edición serán Ana Belén y los Javis.

Ana Belén, presentadora de los Premios Goya 2024

Poco hay que decir sobre Ana Belén que no sepamos ya. Todo un icono de la cultura española que ha ejercido como actriz, cantante y directora. Desde muy pequeña estuvo bastante involucrada en el mundo artístico, y en su juventud se convirtió en un símbolo de la Transición e inspiración para su generación y las posteriores.

Tiene 72 años, pero realmente lleva toda una vida dedicada a las artes escénicas en casi todas sus disciplinas. Ha participado en 40 películas, numerosas series de televisión y más de 25 obras de teatro clásico y contemporáneo, y su faceta musical tampoco se ha quedado corta, con 25 discos publicados y numerosas colaboraciones.

Ana Belén ha estado nominada a los Premios Goya en cinco ocasiones. Cuatro de ellas fueron como actriz protagonista por sus papeles en Miss Caribe (1988), El vuelo de la paloma (1989), La pasión turca (1994) y Cosas que hacen que la vida valga la pena (2004). La restante fue como directora novel por Cómo ser mujer y no morir en el intento (1991). Aunque no ganó en ninguna de las ocasiones, sí tiene en sus vitrinas el Goya de Honor del 2016.

Los Javis, presentadores de los Premios Goya 2024

Desde hace años, Javier Calvo y Javier Ambrossi han estado en boca de todos por sus trabajos como directores de cine y televisión. Antes de ponerse detrás de las cámaras, Ambrossi había actuado en varias series, llegando a aparecer en Arrayán o Sin tetas no hay paraíso. Por su parte, Calvo alcanzó la fama por su papel como uno de los protagonistas de Física o Química.

El primer gran éxito del dúo de cineastas fue Paquita Salas (2016), una serie que se ha convertido en icono cultural moderno para las generaciones más jóvenes. Después dieron el salto al largometraje con La llamada (2017), la película protagonizada por Macarena García y Anna Castillo que fue una adaptación de la obra de teatro musical creada por los propios Javis.

En 2020 llegó su siguiente éxito con la serie Veneno, y pasados los tres años volvieron a irrumpir con Vestidas de azul y, especialmente, La mesías, una de las series más exitosas del pasado 2023 que cuenta con un elenco capitaneado por Macarena García, Roger Casamajor, Lola Dueñas, Ana Rujas, Albert Pla, Amaia Romero y Carmen Machi.

Premios Goya 2024: fecha de la gala

La ceremonia de entrega de los Premios Goya 2024 será el sábado 10 de febrero en la Feria de Valladolid. Un evento volcado en el espectáculo y la celebración de nuestro cine que, por segundo año consecutivo, será producido por Gestmusic (Banijay Iberia) y dirigido por Tinet Rubira y Ángel Custodio.

Premios Goya 2024: dónde y cómo ver la gala



Un año más, la ceremonia de entrega de los Premios Goya podrá verse en directo a través de La1 de RTVE. En la web y redes sociales de CINEMANÍA también haremos una crónica minuto a minuto del desarrollo de la gala y la formación del palmarés de premiados.

