¿Quién es Colman Domingo? El sorprendente rival de Cillian Murphy en la lucha por el Oscar

Algunas carreras tardan tanto en comenzar que, cuando por fin despegan, su protagonista tiene la sensación de que acaba de despedirse. Así le ha ocurrido a Colman Domingo. Este actor, candidato al Oscar junto a Paul Giamatti, Bradley Cooper y Cillian Murphy, tardó 20 años en lograr que la industria se aprendiese su nombre. El próximo 10 de marzo, sabrá si la estatuilla le pertenece en un gala que, en España, podrá seguirse a través de Movistar Plus+.

No lo tiene fácil. Para empezar, la película por la que compite, Rustin, palidece al compararse con las multinominadas Oppenheimer, Maestro o Los que se quedan. La labor de Domingo es lo único que la Academia ha encontrado destacable en este largometraje disponible en Netflix y que planeó, sin conseguir nunca posarse, sobre la conversación cinéfila.

Colman Domingo en 'Rustin' Cinemanía

Sin embargo, el empuje de Domingo ha sido demoledor. Tanto como para negarle a DiCaprio una nominación que parecía asegurada (y quizá también la estatuilla) cuando Cannes vio Los asesinos de la luna, y la crítica afirmó que aquella era la mejor interpretación en la carrera del protagonista de El lobo de Wall Street.

Aunque se le pudiera pasar por la cabeza a algún seguidor de las nominaciones, Colman Domingo dista mucho de ser una joven promesa. De hecho, es sólo dos años más joven que Paul Giamatti, al que parece que llevamos viendo toda la vida. Jeffrey Wright, que frisa los 60, es el abuelo de una categoría bastante homogénea en edad, y en la que el benjamín es Cillian Murphy, con 47. Sin embargo, a los rivales de Domingo se los tiene, en diferentes grados, bastante controlados, mientras que su nominación se antoja una irrupción desde el anonimato. Por supuesto, no es así, y esta es su historia.

Colman Domingo en 'Rustin' Cinemanía

Un actor con muchas tablas

Decía Tarantino que, mientras que Steve McQueen se veía a sí mismo como una estrella de cine, Paul Newman se consideraba, ante todo, actor teatral. He ahí las dos tendencias de Hollywood: el turista radicado en Broadway y el intérprete de pantalla grande. Colman Domingo pertenece al primer grupo. Aunque debutó en la década de los 90 con Timepiece, que fue directa al vídeo, el de Pensilvania ha pasado la mayor parte del tiempo desde entonces sobre un escenario.

Nominado a dos Tony, Domingo se ha desenvuelto como actor teatral, escritor de libretos (suyo es el del celebrado musical sobre Donna Summer) y director de escena. Así, mientras se paseaba por procedimentales como Ley y orden (aparece en varias de sus secuelas, y en algunas reaparece bajo otra identidad), Domingo se curtía sobre las tablas de un escenario. Y, entre tanto, los noventa y los primeros 2000 fueron pasando.

Colman Domingo en una representación de 'The Scottsboro boys' Archivo

Spike Lee, Spielberg y zombis

Tras cubrirse de premios con el musical The Scottsboro boys, Spike Lee recurrió a Domingo para dos de sus películas, Miracle at St. Anna y Red hook summer, que no estarían, precisamente, entre lo más elogiado del activista cineasta, y que lo llevarían a realizar una adaptación de Old boy para congraciarse (también sin éxito) con una industria que comenzaba a perder los nervios con él.

Spielberg le regaló un papel secundario en Lincoln (con una duración aproximada en pantalla a la de Adam Driver) y, cuando la ya de por sí endeble carrera cinematográfica de Domingo amenazaba con desmoronarse, los zombis le tendieron la mano. En la serie Fear the walking dead, Domingo aparece en más de 100 capítulos (su colaboración más extensa, con diferencia, en la pequeña pantalla), desde la primera hasta la octava temporada, en el papel de Victor Strand. Con semejante inyección de popularidad, Domingo podía aspirar a cotas más altas. De despachar a muertos no se puede vivir.

Colman Domingo es Victor Strand en 'Fear The Walking Dead' AMC

De ‘Euphoria’ al Dolby Theatre

El ganador de dos Oscar Barry Jenkins incluyó a Colman Domingo en El blues de Beale Street, en la que interpreta al marido de Regina King, a la postre ganadora de una estatuilla por este papel. Más tarde, Sam Levinson, con el que ya había colaborado en Assasination nation, lo contrató en Euphoria, en la que da vida a un drogadicto en vías de desintoxicarse y por la que ganó, hasta ahora, su único gran premio como actor de cine o televisión: un Emmy como mejor intérprete masculino invitado.

Además de advertir al mundo de que el maltratado Candyman había vuelto para vengarse en la última adaptación del clásico afroamericano de terror, y de protagonizar la reivindicativa Rustin, Colman Domingo también ha aparecido en la flamante versión de El color púrpura, que llegará a nuestros cines el próximo 9 de febrero.

Colman Domingo con parte del reparto de 'Euphoria' Jeff Kravitz/FilmMagic for HBO

¿Quieres estar a la última de todas las novedades de cine y series? Apúntate a nuestra newsletter.