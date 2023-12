Así es la prometedora película de Ashley Benson ('Pequeñas mentirosas') que llega a Movistar Plus+

M. Night Shyamalan le abrió la puerta en 2023 al inquietante género del Home invasion con Knock at the Cabin, una película que fue inmediatamente catalogada como “Shyamalan menor”, en parte, porque sus muchas virtudes fueron amortiguadas por una modesta taquilla. En España, Llaman a la puerta (su título en nuestro país) apenas sobrepasó el millón de euros de recaudación. Aquel era el año de Avatar y los demás invitados a la fiesta estaban de más. Por eso, cuando el título de Shyamalan llegó a Movistar Plus+, muchos espectadores que se toparon con él de casualidad descubrieron que el Home invasion aún tenía mucho que ofrecer.

Los requisitos para ser incluido en este género son muy sencillos: has de contar una historia en la que alguien, o algo, allana el hogar de una persona y le hace pasar un mal rato. La invasión puede presentarse de formas muy diferentes: mediante la irrupción, como en Llaman a la puerta; de forma progresiva, como en Los extraños; o de una mucho más inquietante: cuando la amenaza se ha hecho con el control de la casa sin que su dueño lo sepa. Así ocurre con Propiedad privada, que acaba de llegar a Movistar Plus+ y se encontraba ya disponible en Amazon Prime Video.

‘Propiedad privada’: Sinopsis

La protagonista de esta historia vive encerrada en una jaula dorada en forma de pingüe matrimonio con un mandamás de Hollywood. Sin embargo, sus esperanzas de escapar se incrementan cuando un atractivo jardinero llamado Ben empieza a ponerle ojitos entre poda y poda. Ambos comienzan a intimar y la grisácea vida de la heroína de Propiedad privada se cubre de una efímera capa de rosa justo antes de que repare en que su nuevo vecino, Ed, un multimillonario estrafalario, parece tener una relación secreta con Ben que la pone en peligro.

Ashley Benson en 'Propiedad privada' Cinemanía

‘Propiedad privada’: Reparto

Ashley Benson, la Hanna de Pequeñas mentirosas, es la protagonista de Propiedad privada. La actriz, que apareció en más de 160 episodios de la serie, es acompañada por Shiloah Fernández (Posesión infernal) y Logan Miller (de Escape Room y su secuela). En el papel del excéntrico Ed se encuentra Frank Whaley, protagonista de El factor sorpresa y acreditado en decenas de películas y series, aunque, quizá, su actuación más recordada sea también una de las más breves: en Pulp Fiction, Whaley es el pobre diablo que tiene la mala fortuna de hacerse con el maletín de Marsellus Wallace.

¿Quieres estar a la última de todas las novedades de cine y series? Apúntate a nuestra newsletter.