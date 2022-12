'Avatar: El sentido del agua' debuta con una taquilla espectacular de 441,6 millones de dólares

Las cifras del debut de Avatar: El sentido del agua de James Cameron son impresionantes, 441,6 millones de dólares a nivel global (unos 416 en millones de euros), de acuerdo con las cifras actualizadas en Deadline, y en España ha sido de largo el mejor estreno en taquilla del año, nada menos que 7,2 millones de euros ingresados y casi un millón de espectadores que ya han acudido a verla en cines, según los datos aún provisionales de ComScore Movies.

En nuestras salas ha pulverizado las recaudaciones que en este 2022 habían alcanzado otras esperadas superproducciones. Las que más, los 5,6 millones de euros que amasó Doctor Strange en el multiverso de la locura en su primer fin de semana, a principios de mayo, y los 4,5 de Jurassic World: Dominion en junio. Y, de hecho, incluso supera tan solo en estos tres días a la recaudación obtenida hasta el momento por Black Panther: Wakanda Forever, y que asciende a 7,2 millones en cinco semanas y media, aunque superando el millón de entradas vendidas.

Y vamos con más datos relativos a Avatar 2 en España. El sentido del agua se estrenó este viernes en 417 cines y, en total, se exhibía en un número récord de pantallas, 1983. Su promedio de recaudación por pantalla ha sido igualmente impresionante, de 3.669 euros.

En cuanto a la primera, estrenada en diciembre de 2009, sigue siendo también la película más taquillera de la historia con sus 74,6 millones de euros. Una recaudación que asciende hasta los 79,3 millones sumando lo obtenido en su edición especial de 2010 y el reestreno en cines que tuvo lugar a finales de septiembre. El número de entradas vendidas en este tiempo es igualmente increíble y se traduce en 9,9 millones de espectadores. Pero, el honor de ser la película que más púbico ha atraído a nuestras salas todavía lo sigue ostentando otra película de James Cameron, Titanic, con 11,2 millones de espectadores.

Pero, pese a todo... ¿'Avatar 2' es un éxito o un indicio de pinchazo?

Con semejantes cifras, también espectaculares a nivel mundial, parece una broma tan siquiera hacer referencia a que puede ser, más o menos, un pinchazo en taquilla. Sin embargo, el mismo Cameron declaró que para que esta secuela sea un éxito debería ingresar al menos 2.000 millones de dólares en los cines, no solo para que sea más que rentable su estratosférica inversión sino también para allanar el camino a las próximas y también costosas entregas, hasta tres más, dejando entrever que también tendrán una excelente acogida comercial.

Avatar: El sentido del agua Avatar: El sentido del agua

Además, está el que los pronósticos en taquilla para Avatar: El sentido del agua no se han cumplido. A nivel global, se esperaba que recaudara entre 450 y 550 millones en su primer fin de semana, y se ha quedado en 441,6 (el mejor debut del año aún lo ostenta Doctor Strange en el multiverso de la locura con 449). Y para Estados Unidos se preveía que podía obtener entre 150 y 175, y se ha quedado en 134 (por ejemplo, Wakanda Forever, y superando expectativas, ingresó allí 181,3 millones en su primer fin de semana y lleva acumulados 418,9).

Pero, no es menos cierto que su duración supera las tres horas (menos pases por sala, sean en 3D o convencionales, pero a cambio se exhibía en un gran número de pantallas por sala), y muchos espectadores pueden ser todavía reacios a estar tanto tiempo en una butaca de cine (por mucho que luego hagan sesiones maratonianas con series, pero desde casa). Y luego está el hecho, cómo ocurrió con Titanic o la misma Avatar, de que las películas-taquillazo de James Cameron tienen un recorrido con grandes recaudaciones en taquilla durante varias semanas (no se limitan al fin de semana de su estreno y unas pocas más). De manera que no será hasta en las próximas cuatro o cinco semanas cuando se podrá decir si El sentido del agua es el megaéxito que se esperaba o no.

Y, ¿mantendrá El sentido del agua esas altas recaudaciones en las semanas venideras? Pues, todo parece apuntar a que sí. Indicios para verlo de esta manera: el 94 por 100 de valoraciones positivas que obtiene por parte de los espectadores de Rotten Tomatoes, el 8,1 de puntuación sobre 10 en IMDb, el 7.2 también de los usuarios en Metacritic o el 7,1 en Filmaffinity (datos registrados en el momento de redactar este artículo) reflejarían que la secuela de Cameron está gustando.

Las diez más taquilleras en España (del 16 al 18 de diciembre)

Detalle de uno de los carteles de 'Avatar El sentido del agua' 20th Century Fox

1 - Avatar: El sentido del agua. 7.275.425 euros y 958.550 espectadores en tres días.

2 - A todo tren 2. 406.292 euros (y en 17 días acumula 3.347.082 euros y 540.771 espectadores).

3 - Mundo extraño. 283.100 euros (y en 24 días, 2.471.602 euros 405.364 espectadores).

4 - As bestas. 147.964 euros (y en 38 días, 3.057.145 euros y 479.029 espectadores).

5 - El menú. 89.794 euros (y en 17 días, 1.125.058 euros y 166.406 espectadores).

6 - Black Panther: Forever. 69.060 euros (y en 41 días, 7.178.550 euros y 1.052.424 espectadores).

7 - Noche de paz. 45.090 euros (y en 17 días, 651.103 euros y 98.645 espectadores).

8 - El cuarto pasajero. 41.795 euros (y en 52 días, 4.128.559 euros y 632.259 espectadores).

9 - El viaje a París de la Señora Harris. 34.816 euros (y en diez días, 174.184 euros y 26.935 espectadores).

10- Historia para no contar. 32.785 euros (y en 24 días, 831.706 euros y 128.161 espectadores).

¿Quieres recibir todos los viernes en tu correo las mejores recomendaciones de cine y series? Apúntate a nuestra Newsletter.