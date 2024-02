David Trueba en nuestro podcast: "Si pudiese vivir en una película sería en 'Barbie"

Una sala de cine es la culpable del flechazo de David Trueba con el séptimo arte. Y no fue un cine cualquiera. Fue el Cinestudio Griffith en su segunda residencia en Madrid, en la calle Santa Engracia.

“Cuando se trasladó a esa sede me cambió la vida. Yo tenía 12 años, salía del colegio e iba al cine directamente”, cuenta el escritor y cineasta en la cuarta planta de El Corte Inglés de Callao, donde grabamos en directo y con público el último episodio de Mi vida en película, el podcast de CINEMANÍA, Ámbito Cultural y AISGE. En el mismo lugar grabaremos el siguiente capítulo con el crítico de cine Carlos Boyero el 19 de febrero a las 19:30 h.

En el Griffith, Trueba descubrió clásicos como Vértigo (“una película que uno disfruta muchísimo volviéndola a ver inmediatamente cuando acaba, gracias a la sesión continua”), Cantando bajo la lluvia, Encadenados, To Be or Not to Be, Los 400 golpes, Besos robados, Viridiana, El cochecito, Plácido o Grupo salvaje. “Grupo salvaje es una película que me golpeó. La vi 20 veces entre los 12 y los 18 años”, recuerda.

"La suerte fue ver estas películas en pantalla grande y con 14 años. Con esos años eres una esponja. Por eso siempre le digo a la gente que no lleve a sus hijos a ver películas infantiles sino de adultos”, reflexiona. Por ejemplo, El apartamento. “Cuando la vi pensé que no se podía hacer mejor. Qué bien hecha, qué bien contada, qué bien los actores. Cómo construyen el crecimiento de sus personajes. Es una película que para una persona sensible de 14 años puede ser muy interesante”.

El director nominado al Goya por Saben Aquell, biopic del cómico Eugenio protagonizado por David Verdaguer, cuenta cómo su hermano mayor, Fernando, director de películas como La niña de tus ojos o El olvido que seremos, le inició también al cine y a la literatura prestándole libros y películas.

