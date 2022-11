Antonio Resines: “En el rodaje de ‘Amanece, que no es poco’ nadie entendía nada. Fue un descojone”

Fernando Trueba dice que para saber cómo es Antonio Resines hay que ver El hombre tranquilo. Cuando le preguntamos a nuestro segundo invitado en el podcast Mi vida en películas si la película de John Ford le representa, el actor se ríe: “Es porque no le doy tanta importancia a este oficio porque realmente no la tiene. A mí me gusta ir a los rodajes, me lo paso bien, y Fernando se refiere a eso”.

En el encuentro, que podrás ver en vídeo o escuchar en formato podcast en las plataformas Spotify, Amazon Music, Apple Podcast, Ivoox, Google Podcast y Podimo, el actor repasó su carrera desde Ópera prima hasta Los Serrano, contando varias anécdotas muy divertidas.

El actor, que acaba de superar por segunda vez el COVID, vino a la Sala de Ámbito Cultural de El Corte Inglés, en la madrileña plaza de Callao, para compartir su primer encuentro con el cine cuando, paseando de niño por El Retiro, se encontró con el rodaje de El fabuloso mundo del circo, de Henry Hathaway, protagonizada por John Wayne.

Además, habló de los cines de su barrio, de las películas que marcaron su infancia y adolescencia y de cómo nació su vocación de cineasta en la universidad con compañeros como Fernando Trueba o Carlos Boyero con los que fundó la Escuela de Yucatán. En el siguiente vídeo explica lo que fue la EDY:

Resines habló del rodaje con Fernando Colomo en el que empezó a considerarse actor, de su participación en La colmena, las comedias de los 80 y 90, el salto que supuso La buena estrella o La niña de tus ojos en su carrera o el repartazo de actores de Los ladrones van a la oficina, donde interpretaba a un mudo, cosa que sacaba de sus casillas a Fernando Fernán Gómez.

Resines nos contó que rodar Amanece, que no es poco, uno de los títulos más queridos por el público español, fue tan divertido como la propia película. Sobre todo, sus escenas con Luis Ciges en sidecar y con cierto cerdo que les dio más de un problema.

Además, Resines, que se encuentra rodando la segunda temporada de Sentimos las molestias (Movistar Plus+), nos explicó por qué nunca ha tenido representante.

