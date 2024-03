Olivia Colman nunca vio su escena eliminada de 'Barbie': "Me pagaron y nadie puede decir que lo hice fatal"

Acostumbrados al humor británico de Olivia Colman, la oscarizada actriz ha vuelto a hablar de forma hilarante sobre su cameo eliminado de Barbie. El mes pasado, Helen Mirren, narradora del filme de Greta Gerwig, revelaba una serie de escenas eliminadas de la película, entre ellas una en la que Colman "intentaba asumir el papel de narradora" y Mirren tenía que luchar contra ella.

"Nunca llegué a verla", ha confesado la actriz sobre esta escena recortada del montaje final, en una entrevista reciente para IndieWire durante la premiere de Pequeñas cartas indiscretas, su nueva película.

"Habían concertado una llamada entre David Heyman, el productor, Greta Gerwig y yo. Pensé: 'Oh, sé para qué será esto", narra la actriz inglesa sobre el momento en el que se enteró. "Tenía mucho sentido, porque no aportaba nada a la historia. Era simplemente divertido. Pero fue perfecto para mí, porque me pagaron por el trabajo y nadie puede decir que lo hice fatal".

En los últimos meses, la proliferación de numerosas noticias sobre cameos y escenas icónicas descartadas en Barbie, para no alargar hasta la extenuación la película, hacía que muchos incluso bromearan con un Barbie Cut. ¡Chúpate esa, Zack Snyder!

De 'La hija oscura' a 'Pequeñas cartas indiscretas'

Tras ganar el Oscar por La favorita y conquistar al público con The Crown, Colman protagoniza y produce una nueva película, Pequeñas cartas indiscretas. "Soy la peor persona. No tengo idea de lo que hacen los productores. Los veo trabajando muy duro y yo no hice nada de eso. Lo que hice fue llamar a Jessie Buckley y decirle: '¿Quieres participar conmigo en la película?", afirma entre risas la actriz.

Colman y Buckley ya habían colaborado juntas anteriormente en La hija de oscura, el filme de Maggie Gyllenhaal de 2021. La primera película en la que Colman incursionó en la producción de un filme, que continuaría con la serie Cómo meterse en un jardín y ahora con el nuevo filme dirigido por Thea Sharrock, donde ha tomado una parte más activa, pese a sus palabras quitando hierro al asunto.

