'Los Sims' darán el salto a la gran pantalla con Margot Robbie

Margot Robbie es algo más que una gran actriz. Parece dispuesta a convertirse en un hada madrina que lleva a la gran pantalla la infancia de millones de personas. Ya lo hizo con Barbie, película que produjo y protagonizó, y ahora quiere intentarlo con Los Sims, aunque no lo hará delante de las cámaras, al menos por el momento.

La actriz australiana junto a Josey McNamara y Tom Ackerley, ejecutivos de la productora LuckyChap, estarán detrás del futuro largometraje sobre la franquicia de videojuegos. Ellos fueron los responsables de que la cinta de Greta Gerwig saliera adelante, y recientemente también han impulsado otros proyectos como Saltburn, Yo, Tonya o My Old Ass. Trabajarán junto a Roy Lee, de Vertigo Entertainment.

Según afirma Variety, las labores de desarrollo del proyecto todavía están en su fase inicial. No se ha encontrado un estudio que compre la idea, aunque el principal candidato parece ser Warner Bros., con quien LuckyChap ya trabajó para hacer Barbie. Sin embargo, la compañía también mantiene buenas relaciones con otras empresas como Amazon Studios, Netflix, Hulu y Universal, por lo que tampoco se deben descartar.

Es probable que Margot Robbie se limite a las labores de producción. Ella misma dijo que quería dedicarse a trabajar detrás de las cámaras durante un tiempo. Pero esta misma intención era la que tuvo con Barbie, y al final aceptó el papel protagonista cuando Greta Gerwig se lo ofreció.

Quien tendrá que convencer a la australiana para que actúe deberá ser Kate Herron, si es que lo ve apropiado. Ella será la directora de la película de Los Sims. Ha estado al frente de series como Loki, donde dirigió dos episodios. También hizo lo propio con varios capítulos de Sex Education y dirigirá uno en la segunda temporada de The Last of Us. Del guion se encargará Briony Redman, que en el pasado trabajó en Doctor Who.

¿De qué tratará la película de 'Los Sims'?

Sobre la trama no se sabe nada por el momento. Los Sims es una franquicia de videojuegos que ganó su mayor popularidad en los 2000 y sigue vigente en la actualidad. Su finalidad es la de simular las vidas de una serie de personajes que debían trabajar, encontrar el amor y formar una familia, en el mejor de los casos. También tiene sus facetas más oscuras, como abducciones alienígenas, fantasmas, o la posibilidad de ser retorcido con actitudes como, por ejemplo, meter a tu personaje en la piscina y quitarle la escalera para que no pueda salir y se ahogue.

Como se puede ver, las posibilidades que ofrece el universo de Los Sims son muy amplias. Lo más fácil es pensar que será una comedia, aunque tenemos que dejarnos sorprender. Lo que sí sería interesante es comprobar si se atreven a incluir el simlish, la lengua ficticia de los videojuegos, en la película. Tocará esperar para resolver las incógnitas.

