Tras los pasos de John Travolta: Timothée Chalamet alcanza un récord a la altura de muy pocos actores

A sus 28 años, Timothée Chalamet se ha convertido en uno de los actores más aclamados de su generación. Se trata de un título que se ha ganado a pulso con trabajos como Call me by your name, Beautiful boy, siempre serás mi hijo, Lady Bird, No mires arriba o La crónica francesa. Ahora, el intérprete recoge el fruto de una carrera que comenzaba en su adolescencia, arrebatando un antiguo récord que John Travolta poseía desde hacía 45 años.

Según informa Collider, Timothée Chalamet ha roto un récord que mantenía John Travolta desde 1978. El actor francoestadounidense se ha convertido en el protagonista de dos de las películas que han liderado la taquilla de EE UU con menos de ocho meses de diferencia entre sus estrenos. Esto también le ocurrió a Travolta, quien fuera Tony Manero en Fiebre del sábado noche (1977) y Danny Zuko en Grease (1978).

Con la recaudación internacional de Dune: Parte Dos, que ya lleva más de 498 millones de dólares y aumentando, así como la de Wonka, que alcanzó la friolera cifra de 629 millones de dólares, Timothée ya ha generado más de 1.000 millones de dólares.

Timothée Chalamet: de 'Dune' al biopic de Bob Dylan

Aún queda lejos de los sueldos astronómicos de otros actores y actrices de Hollywood, pero el intérprete cada vez sale más rentable y supone mayores beneficios. Si en la primera parte de Dune cobró 3 millones de dólares por su trabajo, en Wonka ya alcanzaba los 9 millones de dólares. Una cifra al alza.

Chalamet podría incrementar este legado en los próximos meses con su participación en el biopic de Bob Dylan, donde interpretará al célebre músico, compositor, cantante y poeta estadounidense, así como su retorno a Arrakis en la tercera entrega de Dune, que supondrá el desenlace de la historia de Paul Atreides.

Interpretando a Dylan, Chalamet podría postularse para una nominación al Oscar. Pero para eso aún queda mucho: A Complete Unknown está en una fase de desarrollo muy prematura, y lo único que podemos ver de ella son un par de fotos del rodaje. En ellas Chalamet aparece caracterizado como el Dylan de sus años sesenteros, cargando con la indispensable guitarra.

