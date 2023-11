El chiste de Zack Snyder en 'Barbie' sustituyó a otro que hubiera enfadado a más gente todavía

Los numerosos méritos de Barbie ya han sido glosados en abundancia, pero hay uno en el que no hemos reparado lo suficiente: sus collejas a los cinéfilos intensitos. Repasando, vía Ryan Gosling y sus amigotes, los aspectos más atorrantes de la masculinidad moderna, al filme de Greta Gerwig no se le olvidó ese síndrome merced al cual muchos chicos se creen apóstoles del séptimo arte.

Con esto nos referimos a esa somanta que se llevan los fans de El padrino (¿cómo se la habrá tomado Coppola, a todo esto?), pero también a ese momento en el que una Margot Robbie recién recuperada de su lavado de cerebro señala: "Era como tener un sueño en el que estaba interesadísima por Liga de la Justicia de Zack Snyder".

Tal y como llegó a la pantalla, el chiste tiraba con bala hacia los fans de DC y la obsesión de algunos de ellos por el tan traído y llevado 'Snyder Cut'. Pero, como han reconocido Gerwig y el guionista Noah Baumbach en una charla para el sindicato de directores de EE UU, la primera versión de ese gag habría convertido a muchos 'filmbros' en replicantes rabiosos. Porque su blanco original era nada menos que Blade Runner.

El cameo perdido de Ridley Scott

Un fracaso de taquilla tras su estreno en 1982, Blade Runner se ha convertido en una de las películas de ciencia ficción más influyentes de la historia. Y, por supuesto, también cuenta con una legión de adeptos dispuestos a aburrir hasta a las piedras. Además, para añadir insulto al dolor, Gosling fue el protagonista de Blade Runner 2049, la secuela dirigida por Denis Villeneuve.

Así pues, Gerwig y Baumbach no escatimaron los palos. "Una de las Barbies le decía a Ken: '¡Oh, Dios mío! ¡No me había dado cuenta de que Deckard [Harrison Ford] era un replicante!", señaló la directora. "Y, cuando se recupera del lavado de cerebro, había una versión donde decía: 'Me gustaba la voz en off. La necesitaba para entender lo que estaba pasando. Aquello no lo entendía nadie".

Esa última pulla iba destinada a los montajes del director con los que Ridley Scott nos ha obsequiado para eliminar detalles que (como la narración de marras) le habían sido impuestos en la versión estrenada.

De hecho, la osadía de Greta Gerwig y Noah Baumbach iba todavía más allá, porque se plantearon llamar al propio Scott para que hiciese un cameo en la película. Llevar al director inglés, siempre taciturno, a los paisajes color pastel de Barbielandia hubiera sido un puntazo, pero el dúo no consiguió su objetivo.

Ahora bien: los autores de Barbie han puntualizado que su intención no era hacer mofa de Blade Runner ni de su director. Al menos, no de una forma cruel. "No nos íbamos a reír él. Nos encanta, como nos encantan todas nuestras referencias", señaló Baumbach. Y Gerwig añadió: "Todas las referencias venían del cariño. Stallone nos cae bien. Todo era un homenaje".

¿Quieres estar a la última de todas las novedades de cine y series? Apúntate a nuestra newsletter.