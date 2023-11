Noah Baumbach no quería escribir 'Barbie' junto a Greta Gerwig: "Pensé que era una idea terrible"

Greta Gerwig ya lo ha contado antes. La idea de Barbie se la propuso la misma Margot Robbie, que quería producirla y encabezarla como la muñeca de Mattel pero necesitaba a alguien para dirigirla y dar con un guion satisfactorio. “Margot vino y me dijo ‘¿estarías interesada en escribir esto?’ Y yo dije ‘'¡sí!’ Y luego dije ‘y a Noah también le gustaría escribirla’. Pero aún no había hablado con Noah sobre esto”, contaba la directora de Barbie en relación a su pareja Noah Baumbach, a quien convenció de coescribir el guion. “Fue en marzo de 2020 cuando Noah me dijo ‘¿tenemos que escribir una película de Barbie?’”.

“Yo le dije ‘sí’. Él dijo ‘¡no tengo ninguna idea para eso! ¿Por qué no nos contrataste para escribir otra cosa?’. Y yo dije ‘Porque tengo un presentimiento. Me gusta Margot y tengo un presentimiento’”. Estas declaraciones de Gerwig dejaban caer que Baumbach, con quien ha colaborado en películas como Frances Ha o Mistress America, no estaba muy por la labor de escribir Barbie cuando le llegó el encargo. Que, de hecho, iba a empezar a hacerlo a regañadientes. Hoy Barbie es la película más taquillera de 2023 y un fenómeno cultural absoluto tras coincidir en las carteleras veraniegas con Oppenheimer.

Así que naturalmente Baumbach hizo bien en trabajar con Gerwig pese a todo, pero durante una proyección especial de Barbie para el Sindicato de Guionistas (WGA) ha reconocido que la perspectiva de escribir el film no le había gustado un pelo. “Pensé que era una idea terrible pero Greta me había apuntado. Yo estaba en plan ‘no veo para nada cómo podemos hacer esto bueno’. Lo dejé correr durante un tiempo y cada vez que ella sacaba el tema yo decía ‘tienes que sacarnos de aquí’. Y entonces llegó la pandemia”, explicó el director de Historia de un matrimonio, aclarando que el grueso de la escritura de Barbie provino del confinamiento.

Gerwig comentaba por su lado que el gran problema de Baumbach con el proyecto era que “no había personaje ni historia”. “¿Por qué quieres hacer esto? No hay punto de partida”, le dijo ante su desconcierto por tener que trabajar en una historia para la famosa muñeca de Mattel. Pero Gerwig le enseñó lo que ya había empezado a escribir. “Leí cómo Barbie despertaba en su Dreamhouse y salía a su patio trasero y se encontraba a alguien enfermo y moribundo. Leí esas páginas y pensé ‘ahora entiendo de qué va esto’. La película va sobre la aceptación de tu mortalidad y el desorden al que lleva, así que fue muy emocionante”.

La mortalidad ya era el centro de la anterior película de Baumbach como director: Ruido de fondo, que adaptando a Don DeLillo protagonizaba la misma Gerwig junto a Adam Driver. Baumbach recuerda que el proceso de escritura de Barbie con su pareja se redujo a “divertirse el uno al otro y superarse mutuamente”. “Se convirtió en lo más divertido que creo que ninguno de los dos hemos hecho nunca, ¿verdad? En cierto momento me dije ‘Creo que esto es lo mejor que hemos escrito nunca’”.

“Sé lo suficiente como para seguir siempre a Greta, así que incluso con mi vientre quejándome y revolviéndome, supe en cierto modo ‘bueno, si ella realmente se lo cree, entonces hay algo ahí’”. Baumbach sabe, llegados a este punto, que hizo bien en confiar en Gerwig. Y ahora no es descabellado que su guion conjunto sea nominado al Oscar.

