Greta Gerwig revela cuál es su película favorita de Tim Burton: ¿una influencia para 'Barbie'?

Todo apunta a que la lista de películas más exitosas de 2023 va a estar presidida por Barbie. Greta Gerwig, en su tercera película tras las también aclamadas Lady Bird y Mujercitas, se ha consagrado del todo con una comedia basada en la muñeca de Mattel que ha obsesionado al público, y generado multitud de conversaciones y memes a cuenta de su sesión doble con Oppenheimer. Es la producción más taquillera de la historia de Warner Bros., además, así que la carrera de Gerwig no podría encontrarse en un mejor momento para la industria.

Puede que de ahí haya venido su invitación a comisariar el AFI Fest, un festival de cine organizado por el American Film Institute. Gerwig ha participado en la selección de películas que a lo largo de los próximos días se proyectarán en el Teatro Chino de Los Ángeles, haciendo una elocuente presentación de las mismas de la que se hace eco The Hollywood Reporter. Las películas elegidas son Empieza el espectáculo de Bob Fosse, Un americano en París de Vincente Minnelli, A vida o muerte de Powell y Pressburger, El cielo sobre Berlín de Wim Wenders y La gran aventura de Pee-Wee, de Tim Burton.

Todos y cada uno de ellos son clásicos, pero quizá haya a quien le sorprenda la inclusión de Pee-Wee y no de otro film más unánimemente alabado de Burton, estilo Eduardo Manostijeras. La razón es que Gerwig siente una afinidad especial por esta película, así como puede haber influido el hecho de que su protagonista, el cómico Paul Reubens, falleciera este verano. La gran aventura de Pee-Wee fue asimismo el debut de Burton el largometraje, estrenando la película en 1985, y en su presentación Gerwig ha dejado entrever que pudo ser uno de los títulos que le influyeron para concebir Barbie junto a su pareja Noah Baumbach.

Al fin y al cabo, La gran aventura de Pee-Wee es una propuesta surrealista con un diseño de producción rompedor y un personaje en constante vagabundeo, como la muñeca que encarna Margot Robbie. Gerwig ha reconocido que este film le ha obsesionado desde siempre. “Como guionista y directora, cuando vuelves atrás y miras las cosas que te encantaron te das cuenta de que siempre fue genial. Es tan divertida, especial e inventiva que te hace creer en la comedia y el cine y en lo profundo que es realmente este tipo de tonterías”.

Gerwig considera que tanto Reubens como Burton son “genios”. “No sabía por qué era tan brillante, por qué era tan bonita. Simplemente me encantaba y me daba alegría y me hacía sentir libre. Y fue algo que me dio permiso para experimentar la verdad que sólo puedes alcanzar cuando te adentras en el ridículo, que es lo que Paul sabía como intérprete. Y lo sabía del mismo modo que Charlie Chaplin o Buster Keaton”.

