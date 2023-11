La comedia subida de tono de Netflix que te hará regresar al último verano de tu juventud

“¿Y a mí qué me importa lo que le pase a esta gente?”, “Recuerda a las peores películas de Garry Marshall [al que, a excepción de Pretty Woman, tampoco le sobraban las buenas]”, “Ni siquiera el encanto de sus actores puede evitar que acabe siendo un engorro”… Digamos que la crítica especializada no perdió la cabeza por Nuestro último verano, una producción original de Netflix disponible en España.

Entonces, ¿por qué deberías verla? En primer lugar, porque la opinión de la prensa no tiene por qué coincidir con la tuya. Esta comedia romántica de melancólico título conforma, junto A todos los chicos de los que me enamoré o Violet y Finch, el grueso ramo que Netflix le ha dedicado al amor adolescente en su catálogo. Y si te gustó cualquiera de sus parientes, es muy posible que esta te convenza. Incluso a pesar de que en ella no sale Noah Centineo. Empecemos viendo su tráiler.

Reparto de ‘Nuestro último verano’

Esos actores cuyo encanto no podían evitar que la película acabara “siendo un engorro” eran el neozelandés KJ Apa (Riverdale o Inmune), la australiana Maia Mitchell (Good trouble o Noches de verano), el estadounidense Jacob Latimore (La matanza de Texas de 2022 o Detroit) y su compatriota Sosie Bacon (Mare of Easttown o Smile). Por su parte, el director es William Bindley (Madison) quien, junto con su hermano Scott, también se encarga del guion.

'Nuestro último verano' Netflix

Sinopsis de ‘Nuestro último verano’

Estrenada en mayo de 2019, esta comedia romántica nos traslada al seno de un grupo de adolescentes a los que, tras graduarse, apenas les quedan unos pocos días de verano como muro de contención contra la madurez. En la amplia pandilla protagonista, se producirán los inevitables romances, rupturas, desengaños y revelaciones al pie mismo de la vida adulta que harán muy fácil la identificación por parte del espectador.

¿Quieres estar a la última de todas las novedades de cine y series? Apúntate a nuestra newsletter.