Las 10 mejores comedias juveniles románticas que puedes ver en Netflix si te gustó 'A través del mar'

El pasado 23 de junio, Netflix incorporó a su servicio de streaming una nueva película, A través del mar. Este romance con sabor nacional (tanto su reparto como su director, Marçal Forés, han nacido en España) ha estimulado a algunos usuarios de la plataforma a buscar, entre su contenido, más historias sobre el primer amor de un adolescente.

Con un número superior a los trece mil títulos en su haber, dar con el adecuado puede ser difícil, especialmente si nos dedicamos a examinarlos uno a uno hasta encontrar un argumento que nos interese. Por eso, te proponemos diez comedias románticas juveniles disponibles en Netflix, en caso de que A través del mar te haya dejado con ganas de más.

'Mi primer beso' (2018)

La buena acogida de película, adaptación, a su vez, de la popular novela de Beth Reekles, propició dos secuelas, que también se hallan en el catálogo de la plataforma. Protagonizada por Joey King (Expediente Warren y El caballero oscuro: La leyenda renace) y Joel Courtney (Super 8 y The empty man), Mi primer beso cuenta la historia de Elle, que tras besar al chico más guapo de su instituto, ve cómo su relación con su mejor amigo comienza a resquebrajarse.

'Mi primer beso' CINEMANÍA

'Nuestro último verano' (2019)

Pese a su melancólico título, Nuestro último verano es una comedia, protagonizada por K.J. Apa (Riverdale) y Maia Mitchell (Noches de verano), en la que dos chicos se enamoran durante las últimas vacaciones de su adolescencia: tras ellas, llegará la universidad y la vida adulta.

'Nuestro último verano' Netflix

'Noches blancas: Tres historias de amor inolvidables' (2019)

Si eres capaz de soportar una película llena de paisajes nevados cuando, en el exterior, hace más de cuarenta grados, este título de Netflix podría ser justo lo que buscas: con un reparto más lucido que las anteriores (actúan, por ejemplo, Joan Cusack y Kiernan Shipka), Noches blancas nos habla de las experiencias románticas de tres parejas de estudiantes.

'Noches blancas: tres historias de amor inolvidables' Netflix

'A todos los chicos de los que me enamoré' (2018)

La premisa de este largometraje es tan apetecible como, en caso de que simpatices con su protagonista, aterrador: el personaje al que interpreta Lana Condor (Día de patriotas) pasa las tardes escribiendo cartas a chicos de los que se enamora pero, por error, estas misivas van a parar al correo y estos las reciben. En A todos los chicos de los que me enamoré, también actúa Noah Centineo (Black Adams) y Janeh Parrish (Pequeñas mentirosas).

'A todos los chicos de los que me enamoré' Netflix

'Violet y Finch' (2020)

Con un elenco en el que sobresale Elle Fanning (El curioso caso de Benjamin Button y Día de lluvia en Nueva York), Violeta y Finch es una historia de amistad, amor y superación, que gozó de buenas críticas en la prensa especializada: Para Los Angeles Times, por ejemplo, Violet y Finch es una película que “conmoverá a los románticos independientemente de su edad y probablemente de manera inesperada”.

'Violet y Finch' Netflix

'Sierra Burgess es una perdedora' (2018)

Si hay un intérprete actual que opte al sacarse el doctorado en comedias románticas juveniles, ese es Noah Centineo, al que ya vimos en A todos los chicos de los que me enamoré y con el que nos reencontramos en Sierra Burgess es una perdedora, una suerte de Cyrano de Bergerac rodado en un instituto americano, con sus infalibles taquillas, sus animadoras y sus imponentes jugadores de rugby.

'Sierra Burgess es una perdedora' Netflix

'Tall girl' (2019)

¿Ser muy alta te parece una tragedia? Posiblemente no. Y no te preocupes: a Nzingha Stewart, la directora de esta película, tampoco. Por eso, Tall girl no habla tanto del sufrimiento que puede deparar, en una mujer, medir unos centímetros de más, sino del privilegio que rodea a su protagonista para que esa situación pueda llegar a suponer algún problema.

'Tall girl' Netflix

'Clueless' (1995)

Quizá los romances vía Whatsapp te hayan abrumado y te apetezca dar un par de pasos hacia el pasado: ahí tienes Clueless, protagonizada por Alicia Silverstone (Batman y Robin y Tropic Thunder), para satisfacer tus deseos. Esta película, dirigida y escrita por Amy Heckerling (Mira quién habla), nos traslada a un instituto de los noventa para presentarnos a Cher y a Dionne, sus dos alumnas más populares, pero también a Tai, tímida amiga de la primera.

'Clueless (Fuera de onda)' Cinemanía

'Alguien como él' (2021)

Esta comedia arranca con un episodio que no tiene ninguna gracia: la difusión de un vídeo en el que aparece el novio de su protagonista con otra chica. Para salvar su reputación, el personaje interpretado por Addison Rae le promete al resto del instituto que es capaz de convertir al chico más impopular del centro en un auténtico triunfador antes del baile de fin de curso.

'Alguien como él' Netflix

'La cita perfecta' (2019)

Sí, Noah Centineo. Otra vez. Qué se le va a hacer: es su género y su plataforma. En este caso, La cita perfecta nos cuenta las aventuras de un alumno que crea una aplicación de citas con el propósito de recaudar suficiente dinero como para pagarse los estudios universitarios.

'La cita perfecta' Cinemanía

