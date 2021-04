Noah Centineo abandona la película de ‘Masters del Universo’

La idea de hacer una película a partir de Masters del Universo no es nueva. De hecho, la serie de animación y juguetes derivados ya dio pie en 1987 a un film que tímidamente podríamos considerar de culto protagonizado por Dolph Lundgren y Frank Langella. La unión de Sony Pictures y Mattel Films, no obstante, quiere ir mucho más allá de la nostalgia ochentera para traer a primera plana nombres como He-Man, Skeletor o Eternia. El primer movimiento definitorio que tomó la producción fue elegir a Noah Centineo como el príncipe Adam/He-Man… pero no parece que esto vaya a llegar a buen puerto tampoco.

Según recoge Collider, Centineo ha abandonado la producción de Masters del Universo, dejando vacante el papel de He-Man. Dado que era la única gran presencia confirmada, esto conducirá a nuevos retrasos en un proyecto que lleva coleando desde hace más tres años, y cuyo guion ya ha pasado por las manos de David S. Goyer (con el primer borrador), Christopher Yost y la dupla Matt Holloway y Art Marcum, que escribieron Iron Man. Ahora mismo, la película está liderada por los hermanos Aaron y Adam Nee como directores y guionistas.

Sobre la salida de Centineo no se han dado motivos oficiales, aunque es posible que se deba a la apretada agenda del actor. Paralelamente a Masters del Universo, Centineo también iba a presumir de superpoderes en Black Adam, a lo que hay que añadir la película sobre el escándalo del GameStop (a cargo de Mark Boal) y un futuro thriller con Doug Liman. Sin Centineo, Masters del Universo tendrá que encontrar rápidamente otro He-Man, o de lo contrario se mantendrá en este limbo productivo.