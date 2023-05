Quién es Addison Rae, la 'tiktoker' que ha conseguido dar el salto a Hollywood

Addison Rae se ha convertido en una de las caras más reconocidas de las redes sociales en Estados Unidos. Su trabajo ha traspasado la pequeña pantalla del móvil y ya se considera mucho más que una tiktoker.

Nacida en el año 2000, en una pequeña ciudad del estado de Luisiana (EE UU), primero estudió para ser comentarista deportiva antes de abrirse su cuenta en TikTok en 2019.

No obstante, siguiendo su pasado como bailarina de competición, dejó la carrera para mudarse a Los Ángeles y centrarse en su trabajo como influencer, que empezó a crecer justo antes de la pandemia.

Actualmente, tiene 88 millones de seguidores en TikTok, tras haber participado y creado algunas de las tendencias más globales de baile. Además, cuenta con 38 millones de seguidores en Instagram y 4 millones en YouTube, plataformas que cultivó rápidamente para crecer su trabajo como influencer.

De hecho, ha hecho casi todo lo que puede hacer un creador de contenido en estos casos: presentar varios pódcasts o crear su propia marca de maquillaje, antes de convertirse en actriz.

El primer trabajo cinematográfico de Rae fue como protagonista de She's All That, un remake de la película de 1999 He's All That. La nueva versión de Netflix no tuvo muy buenas críticas respecto a las dotes interpretativas de la joven. No obstante, ya está participando en tres producciones más.

La vida personal de Addison Rae

Addison Rae fue nombrada por la revista Forbes como la tiktoker mejor pagada de 2020 gracias a sus colaboraciones y publicidades con grandes marcas del sector.

La clave de su éxito es, en parte, gracias a la naturalidad con la que ha compartido su vida, incluyendo el sonado divorcio de sus padres, que habían vuelto a casarse en 2017. Ambos cuentan con su propia cuenta de TikTok y no se esconden de crear titulares.

Personalmente, Rae ha estado implicada en dos relaciones públicas. La primera con Bryce Hall, otro tiktoker con el que rompió en 2021. Poco después, desde junio de ese año, ha estado saliendo con el músico israelí Omer Fedi.

Sin embargo, desde que se está centrando en su carrera como actriz ha dejado de ser tan activa en redes para promover solo sus proyectos. En los últimos meses, se ha anunciado que participará en una película de terror llamada Thanksgiving y en otra de Ryan Reynolds con mezclas de animación y live-action titulada Animal Friends.