El thriller protagonizado por Harry Styles y Florence Pugh que ya puedes ver en Movistar Plus+

Si la huelga de actores se hubiese adelantado un año, Harry Styles, Florence Pugh y Chris Pine no habrían podido promocionar No te preocupes, querida, y el mundo, hoy, sería un lugar un poco más aburrido. La película, que está disponible en Movistar Plus+ y también en HBO Max en España, se estrenó en la sección oficial del Festival de Venecia y, aunque la acogida fue tibia, bastaron un par de segundos para que No te preocupes, querida se adueñase de la conversación pública y, de paso, se transformase en la preocupación principal de su productora.

A decir verdad, No te preocupes, querida era un jugoso bocado para la prensa desde antes de su nacimiento: en mayo de 2022, durante la CinemaCon, Olivia Wilde, directora de la película, estaba a punto de presentar el tráiler ante un público deseoso de ver a Harry Styles cuando un hombre se acercó a ella y le entregó un sobre. En su interior, había documentos relativos a la custodia de sus hijos y el remitente era su ex prometido, Jason Sudeikis (Ted Lasso).

Fotograma de 'No te preocupes querida' Warner

Un rodaje para preocuparse

A partir de aquí, los rumores empiezan a circular: que Olivia Wilde y Florence Pugh no se soportaban; que Wilde había tenido un romance con Styles y Pugh, amiga de Sudeikis, se negaba a transigir con esta infidelidad; que, entre tanto, Shia LaBeouf había sido despedido, cosa que él mismo descartó, desmintiendo a la directora, para decir que “se fue a pesar de los esfuerzos de Olivia Wilde”… y, en medio, Chris Pine.

En estas circunstancias, el festival de Venecia fue el día de Reyes para los paparazzi. Florence Pugh, que había sorteado de la forma más marciana posible la promoción de No te preocupes, querida, subió a redes sociales un vídeo en el que se la veía caminando, triunfal, junto a los canales, armada con una copa bien llena, y seguramente no de zumo de naranja. El auténtico festival estaba a punto de empezar.

Tras una rueda de prensa que habría obtenido sobresaliente cum laude en un examen de pasivo-agresividad, Harry Styles tomó asiento y dejó, por el camino, el vídeo del año: al inclinarse, si uno pone mucho empeño, el líder de One Direction parece escupir sobre el regazo de Chris Pine, que le lanza una mirada estupefacta. Obviamente, los implicados negaron que esto hubiese ocurrido pero, ¿acaso importaba, cuando las redes sociales estaban ya infestadas con montajes en los que Harry Styles depositaba, en las piernas de su compañero de rodaje, el cadáver de una cabra? Eso sí, entre tanto, nadie hablaba de No te preocupes, cariño.

¿De qué trata 'No te preocupes, cariño'?

Como es complicado adentrarse, aunque sea mínimamente, en la trama de esta película sin desvelar algún detalle que debiera permanecer oculto, dejémoslo en lo siguiente: Alice (Florence Pugh) vive con su marido (Harry Styles) en la idílica comunidad Victoria, en la que todos los hombres se afanan en un proyecto de alto secreto que, a Alice, no le había inquietado demasiado hasta que su relación matrimonial empieza a agrietarse. ¿En qué trabaja, exactamente, su marido?

