Olivia Wilde se pasa a la televisión tras 'No te preocupes querida'

Súper empollonas fue el debut a la dirección de Olivia Wilde, y no pudo ser un debut más aplaudido. La comedia protagonizada por Beanie Feldstein y Kaitlyn Dever obtuvo unas críticas increíbles, que allanaron el camino al siguiente proyecto de quien antaño conocíamos solo como actriz. Pero con No te preocupes querida empezaron los problemas. Las críticas fueron ostensiblemente peores (aunque en taquilla no se desempeñó mal) y hubo mil y un problemas durante el desarrollo.

Dichos problemas estallaron al paso de No te preocupes querida por el Festival de Venecia, con la relación de Wilde con el protagonista Harry Styles saltando a primera plana al mismo tiempo que su enemistad con Florence Pugh, el despido en circunstancias confusas de Shia LaBeouf y cierto escupitajo misterioso dirigido a Chris Pine. Pero dejando atrás toda esta polvareda, Wilde quiere seguir trabajando detrás de las cámaras, y según IndieWire ya ha confirmado nuevo proyecto.

En su día Sony le ofreció dirigir una película de Spider-Woman que aún dista de concretarse, así que Wilde prefiere ponerse con la adaptación de A Visit from the Goon Squad. Se trata de una novela de Jennifer Egan que fue muy aclamada cuando se publicó en 2011, ganando el Pulitzer y traduciéndose en España como El tiempo es un canalla. Narraba 13 historias interconectadas, todas relacionadas con el ejecutivo de una discográfica, Bennie Salazar, y con su ayudante Sasha.

Egan publicó la secuela de El tiempo es un canalla el año pasado, llevando por título The Candy House. La idea de Wilde ahora es adaptar ambas novelas, y como se trata de un volumen de historias bastante abultado va a hacerlo a través de una serie. Así es, El tiempo es un canalla (si así se titula finalmente) será el debut en televisión de Wilde, y desarrollará la serie con el apoyo de la productora A24.

A24 es ahora mismo el estudio indie de moda al haber arrasado en los Oscar con Todo a la vez en todas partes. Sus intervenciones en televisión son puntuales, pero con Wilde se han asegurado una atención mediática que no le andará la zaga a la de The Idol: serie con The Weeknd, Sam Levinson y Lily-Rose Depp que estrenará en Cannes.

