Timothée Chalamet ha visto ocho veces esta película de Tom Cruise (y dice que "es una de las mejores que ha visto nunca")

Uno de los grandes jarros de agua fría que nos ha propinado la doble huelga de guionistas y actores ha sido el retraso del estreno de Dune: Parte 2. El WGA ya ha llegado a un acuerdo con las grandes productoras de Hollywood, pero no así los intérpretes del SAG-AFTRA y la decisión de Warner Bros. es definitiva: no veremos la continuación de Dune hasta el 15 de marzo, con la esperanza de que para entonces intérpretes como Zendaya, Florence Pugh o Timothée Chalamet puedan promocionarla.

Aún así, GQ acaba de publicar un extenso reportaje centrado en la película, dándole la voz cantante al director Denis Villeneuve y al mismo Chalamet. Así es como nos hemos enterado de que Dune: Parte 2 ha supuesto algo así como una madurez actoral para Chalamet, decidiéndose a acometer sus escenas de riesgo luego de un intenso entrenamiento. Villeneuve ha expresado toda su admiración por el intérprete del protagonista de la novela de Frank Herbert, Paul Atreides: “Sentí que él estaba mucho más entrenado que en la Parte 1, y preparado para las secuencias de lucha. Me impresionó su nivel de disciplina en Parte 2”.

“Cuando eres el protagonista de una película, la forma en que afrontas tu trabajo tiene necesariamente un efecto dominó en el resto del equipo. Él era el primero en el set, siempre estaba preparado. Y yo me quedé impresionado con la forma en que Timothée adoptó esa disciplina y se convirtió, para mí, en un verdadero actor principal en esta película”. Algo que vino de perlas para la historia, puesto que mientras que Paul era un joven inexperto en la Parte 1, la Parte 2 requiere que pase a liderar a los Fremen de Arrakis como su libertador profetizado, Muad’dib. Lo curioso del cambio de Chalamet es que no vino solo: alguien le inspiró. Y ese alguien es quien más escenas de riesgo encabeza por producción.

No hablamos de otro que Tom Cruise. La actitud de la estrella ha sido muy influyente para Chalamet, y en general para el rodaje de Dune: Parte 2. Cruise recomendó al equipo entrenadores de acrobacias, incluyendo motoristas y pilotos de helicóptero. También dio unos ánimos concretos a Chalamet: “Cuando conocí a Tom Cruise, tras terminar Dune 1, me envió un correo electrónico maravillosamente inspirador. Me dijo que durante el viejo Hollywood te entrenaban para bailar y para pelear, y que hoy nadie te va a exigir eso. Así que dependía de mí. El correo electrónico era realmente como un grito de guerra”, recuerda Chalamet.

La influencia fue más allá, porque además de los correos Chalamet vio Top Gun: Maverick durante el rodaje, y la película le fascinó. La que hoy viene a ser la película más taquillera de la carrera de Cruise, secuela del éxito ochentero de Tony Scott, le gustó tanto como para que Chalamet la viera hasta ocho veces. Incluso llegó a hacerse con un cine de Budapest para una proyección privada, a la que invitó a todo el reparto de Dune.

“Top Gun me inspiró muchísimo el verano pasado, mientras rodábamos Dune. Algunos miembros del equipo se rieron viéndola, pero a mí me pareció una de las mejores películas que he visto nunca”, asegura.

¿Quieres estar a la última de todas las novedades de cine y series? Apúntate a nuestra newsletter.