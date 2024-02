Las mejores escenas de sexo en el cine de 2023

En un momento en el que las escenas de sexo proliferan en las ficciones de los servicios de streaming, mientras el cine adolece progresivamente de momentos más explícitos, valientes y realistas entre sus personajes, el año 2023 ha sido protagonizado por algunos intérpretes que decidían darlo todo en la interpretación de sus personajes.

Tríos, desnudos integrales, relaciones de dominación y sumisión, visibilidad del sexo con la menstruación y una plena libertad han caracterizado a las siguientes 12 películas, que este año sorprendían con sus secuencias de alto voltaje encabezadas por actores de la talla de Jennifer Lawrence, Franz Rogowski, Adèle Exarchopoulos, Alexander Skarsgård, Emma Stone o Léa Seydoux.

'Sin malos rollos'

Jennifer Lawrence ha demostrado a lo largo de su trayectoria un coraje sin parangón en la interpretación de los papeles más extremos y dementes, como sucedía una vez más en el estreno de la comedia Sin malos rollos. En su función como Maddie, quien aceptaba una cita con un joven introvertido para no perder su hogar, la actriz ganadora de un Oscar terminaba como Dios la trajo al mundo en una escena de playa en la que se enfrentaba a golpes.

'Passages'

El retrato de la bisexualidad y de los miedos más complejos del ser humano llegaban de la mano del nuevo filme de Ira Sachs, donde Ben Whishaw, Franz Rogowski, Adèle Exarchopoulos y Erwan Fale nos regalaban secuencias ardientes entre ellos. Especialmente destacable la escena de alcoba entre la pareja interpretada por Tomas (Rogowski) y Martin (Whishaw), quienes demostraban su pasión en la cama.

Escena de sexo de 'Passages' Cinemanía

'Final feliz'

Desde los Países Bajos aterrizaba este año en Netflix el filme Final feliz, de la directora Joosje Duk, que culminaba con un trío final entre sus protagonistas. La pareja compuesta por Luna (Gaite Jansen) y Mink (Martijn Lakemeier) intentaba paliar los estragos del paso del tiempo y la monotonía de su relación, después de que esta dinamitara cuando él se enteraba de que ella siempre había fingido los orgasmos.

Escena de sexo de 'Final feliz' Cinemanía

'Piscina infinita'



Sin miedo al que dirán. La desnudez ha sido una constante en la trayectoria cinematográfica y televisiva de Alexander Skarsgård y Mia Goth. Al sueco ya lo veíamos protagonizando memes icónicos como el de True Blood, mientras que la norteamericana protagonizaba películas con una fuerte carga erótica como Nymphomaniac. Así, el nuevo y delirante título de terror de Brandon Cronenberg alcanzaba su apogeo con una orgía final a la que se sumaba la pareja compuesta por James y Em Foster, en sus vacaciones en la isla ficticia de La Tolqa.

Escena de sexo de 'Piscina infinita' Cinemanía

'Beau tiene miedo'

Cuando el onirismo de Beau (Joaquin Phoenix) parecía no poder impactarnos más con la presentación de un mayúsculo pene peleón, el filme de Ari Aster (Hereditary) presentaba la tierna y extraña pérdida de virginidad del protagonista. Un momento acompañado de la canción Always Be My Baby, de Mariah Carey, donde se salvaba de morir al alcanzar el orgasmo. Su gran miedo. No corría la misma suerte su compañera de cama y amor platónico, Mona (Patti LuPone), quien al llegar al clímax quedaba literalmente congelada.

'Beau tiene miedo' Cinemanía

'Oppenheimer'

Aunque la nula química entre Cillian Murphy y Florence Pugh en las escenas de sexo del filme de Christopher Nolan disgustaba a muchos espectadores, también es cierto que este título nos regalaba uno de los grandes memes del año. "Mi padre cuando invito amigos a casa" o "Yo a las 3 de la mañana intentando decidir qué película de terror ver la siguiente y decepcionando a mi familia" son algunos de los textos que acompañaban en las redes sociales a un Murphy ligerito de ropa y sentado en el sofá.

Escenas de sexo de 'Oppenheimer' Cinemanía

'Napoleón'

Cartas eróticas, sexo oral y viajes por la retaguardia, el filme encabezado por Joaquin Phoenix y Vanessa Kirby nos mostraba el lado más erótico de la figura histórica de Napoléon Bonaparte y su primera esposa, la emperatriz Josefina. Un filme con secuencias tan desternillantes como aquella en la que el protagonista se introduce por debajo de la mesa emitiendo sonidos propios de un puerco hasta llegar a las piernas de su amada y arrastrarla bajo los manteles para mantener relaciones sexuales ante la mira atónita de sus trabajadores.

'Rotting in the Sun'



Entre los títulos más polémicos de este 2023 encontramos el filme dirigido por Sebastián Silva, clasificado como uno de los que más penes flácidos presentan en pantalla. Esta tragicomedia homosexual presenta el viaje de Jordan Firstman a una curiosa playa, donde una desaparición provoca que se sumerja de lleno en una misión cuasi detectivesca. Rotting in the Sun dejaba muy poco a la imaginación a través de sus orgías, dividiendo al público y recibiendo reconocimientos incluso en los Premios Independent Spirit Awards.

'Rotting in the Sun' Cinemanía

'El templo'

Viniendo de Margaret Qualley y Christopher Abbott, dos actores que llevan años conquistándonos con su versatilidad en los trabajos en los que aparecían, sus papeles como una dominatrix y su esclavo no podía decepcionar. Este título dirigido por Zachary Wigon era incluso señalado como "el episodio más loco de Succession", representado a través de escenas de sexo con cuchillos y numerosas humillaciones, como aquella en la que Hal es obligado a limpiar el baño de Rebecca y en mitad de ello le permite masturbarse.

'El templo' ('Sanctuary') Cinemanía

'Saltburn'

Catalogada como "sorprendente" y "gráfica", la nueva película de Emerald Fennell (Una joven prometedora) protagonizada por Barry Keoghan, Jacob Elordi, Rosamund Pike y Alison Oliver cuenta con algunas escenas de sexo que llamaban recientemente la atención del público. Entre las más aplaudidas encontramos aquella en la que el personaje de Venetia (Alison Oliver) mantiene relaciones con Oliver (Keoghan) teniendo la regla. Una escena que visibiliza temas aún tabúes.

'Saltburn' Cinemanía

'Pobres criaturas'

Emma Stone protagoniza el papel más extremo de su carrera en el nuevo filme de Yorgos Lanthimos. Masturbaciones sentada en la mesa del comedor, escenas de sexo ardiente junto a Mark Ruffalo o numerosos encuentros furtivos con amantes, tanto masculinos como femeninos, provocaban las delicias de un filme que promete ser un verdadero boom en la temporada de premios y que en España tendremos que esperar hasta febrero.

Escena de sexo de 'Pobres criaturas' Cinemanía

Una bonita mañana

En mitad del drama vital de Sandra (Léa Seydoux), quien padece una enfermedad neurodegenerativa, esta iniciaba una aventura con su antiguo amigo Clément (Melvil Poupaud), ofreciendo algunas de las secuencias más apasionadas del cine actual. Desde la intimidad del hogar de los protagonistas, el filme de Mia Hansen-Løve hacía las delicias de los espectadores más morbosos.

Escena de sexo de 'Una bonita mañana' Cinemanía

