La generación Z quiere menos sexo en el cine y las series

Al contrario de lo que pueda parecer debido a un cine y unas series con alto grado de contenido sexual, las nuevas generaciones quieren menos escenas de sexo en pantalla. Así lo ha concluido Teens and Screens, un estudio reciente realizado a jóvenes de entre 13 y 24 años por UCLA (vía Variety).

El análisis realizado revela que al 51,5% de los adolescente pertenecientes a la generación Z les gustaría ver más contenido sobre amistades o relaciones platónicas. Asimismo, el 44,3% de los jóvenes opinan que "el amor se usa en exceso" y el 39% preferiría una mayor representación de personajes arrománticos y asexuales. Para el 47,5% de los entrevistados, el sexo no es necesario en la mayoría de las historias que vemos en el audiovisual.

Además, el informe recoge unas declaraciones de la cantante y actriz Olivia Rodrigo a NME, en las que esta explica por qué no ha visto The Idol, una apuesta polémica por su tratamiento del sexo. "No siento el deseo de verla. Recuerdo salir de ver Barbie y pensar: 'Vaya, hace mucho que no veía una película protagonizada por una mujer de una forma que no es sexual ni trata sobre su dolor o sus traumas".

Los testimonios que recoge el estudio desarrollado por UCLA también hablan sobre los estereotipos y coinciden al pedir que las historias dejen de enfocarse en el sexo o el romance. Un joven negro de 17 años de Georgia asegura: "No me gusta que cada vez que un personaje masculino y uno femenino están juntos en pantalla, los estudios tengan la necesidad de enamorarlos. Hay una absoluta falta de relaciones platónicas en el cine norteamericano".

Otra chica de origen asiático de 23 años denuncia otro estereotipo en las relaciones que se representan en pantalla: "El tío será un cabrón con la mujer, pero después ella se enamorará de él".

Un cine y una TV que reflejen todo tipo de relaciones

La coautora del estudio, Yalda T. Uhls, ha afirmado que, "aunque es verdad que los adolescentes quieren menos sexo en televisión y en el cine, lo que la encuesta realmente muestra es que el público joven quiere más tipos de relaciones diferentes reflejados en este medio que ven".

Uhls, profesora adjunta en el departamento de psicología de UCLA, asegura también lo siguiente: "Sabemos que la gente joven está sufriendo una epidemia de soledad y está buscando modelos en el arte que consume. Mientras algunos narradores usan el sexo y el amor como un atajo para la conexión entre los personajes, es importante que Hollywood reconozca que los adolescentes quieren historias que reflejen el espectro completo de las relaciones".

